CONSUM
El Black Friday obre una campanya comercial de Nadal que augura bones perspectives
Després d’una tardor fluixa, marcada per les altes temperatures, els comerciants constaten que les vendes s’han animat aquests dies. “Hauríem de replantejar les temporades comercials, el clima està canviant”
Fa setmanes que per les botigues de la ciutat es prepares per a la campanya més important de l’any, i no és l’electoral, sinó la de Nadal. Una temporada de vendes que arrancarà demà amb el Black Friday, malgrat que fa dies, o fins i tot setmanes, que molts comerços anuncien promocions i descomptes per aquest esdeveniment, una tradició nord-americana que des de fa uns anys ha arrelat amb força a Lleida, Catalunya i el conjunt de l’Estat. Els comerciants preveuen que serà una bona campanya, fins i tot millor que la de l’any passat, i que arriba amb candeletes després d’una tardor atípica marcada per les altes temperatures.
“Tenim les expectatives molt altes amb aquesta campanya després d’una tardor amb molta calor, que ha provocat que molta gent ajornés les compres d’hivern, i també una mica inestable amb esdeveniments com la vaga general, per això afrontem aquests dies amb moltes ganes”, va dir la presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja. Per la seua part, Eduard Agudo, de Jossa i Gassó, també es mostra optimista amb aquesta campanya, que arriba “després d’una tardor rara, amb molta calor, potser hauríem de començar a replantejar les temporades comercials perquè el clima ha canviat”. També destaca que aquest diumenge, que és festiu d’obertura comercial, “serà una mica inhàbil per les eleccions i, de fet, nosaltres no obrirem”. Una preocupació, la del 29N, que comparteix la Jennifer, de la botiga Inside. “Crec que afectarà les compres, tot i que també el clima decidirà”, assenyala la comercianta, que opina que “tindrem una campanya millor que altres anys, des de dimarts que ja es nota més ambient al carrer”.
A més d’aquest diumenge, també seran festius d’obertura comercial els dies 6, 8, 13, 20 i 27 de desembre, així com el 4 i l’11 de gener.