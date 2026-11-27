RESTAURACIÓ
Els restaurants Tòfol i Ferreruela de Lleida faran plats preparats per a Plusfresc
Es podran trobar en un espai anomenat CuiNat del supermercat Sunka
Els restaurants Tòfol i Ferreruela impulsen juntament amb els supermercats Plusfresc una proposta de plats preparats basats en receptes tradicionals. Les noves preparacions es podran trobar en un espai anomenat CuiNat del supermercat Sunka, l’establiment emblema que la marca lleidatana té a Bisbe Ruano. L’establiment oferirà al migdia i a la tarda plats calents, i més endavant afegirà l’oferta refrigerada durant tot el dia.