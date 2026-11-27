FAUNA
La Paeria utilitzarà falcons i pantalles sonores per foragitar els estornells
A partir de la setmana que ve a l’entorn de rambla Ferran i Doctora Castells
L’ajuntament portarà a terme a partir de la propera setmana una sèrie de mesures per foragitar les bandades d’estornells que des de fa uns dies es concentren en diferents punts de la ciutat i els excrements dels quals fan malbé tant el paviment com el mobiliari urbà. Segons van informar fonts municipals, ja s’han localitzat diversos punts crítics on aquestes aus, que volen en bandades de centenars d’individus, s’instal·len per dormir, com per exemple la rambla Ferran i el seu entorn i el carrer Doctora Castells a Cappont. Altres anys també havien estat albirats al Camp d’Esports, Ciutat Jardí i als jardins de l’hospital Arnau de Vilanova.
El consistori preveu foragitar aquestes aus amb dos fórmules. D’una banda, utilitzaran falcons, que juntament amb les àguiles són els depredadors naturals dels estornells, per fer-los fugir de la trama urbana. En aquest sentit, l’estiu passat l’ajuntament va introduir cries de falcons a les teulades de l’Arnau de Vilanova i la Seu Vella perquè fessin d’aquests entorns la seua “zona de caça” a mesura que arribin a l’edat adulta, que solen assolir al complir el primer any.
D’altra banda, l’ajuntament també instal·larà pantalles sonores en els punts crítics que ha detectat perquè també foragitin els estornells. En aquest sentit, el desembre passat l’Arnau de Vilanova va utilitzar una tècnica diferent per espantar les bandades, ja que no podia utilitzar mesures sonores per no molestar els pacients de l’hospital. L’alternativa va ser utilitzar rajos làser per espantar els ocells i que abandonessin els arbres dels jardins de l’hospital.
Val a recordar que la presència d’estornells a l’Arnau va obligar la direcció del centre a delimitar les zones de pas del seu jardí per evitar relliscades i desinfectar l’espai.
Paral·lelament, fa mesos que la Paeria pren mesures per controlar la població de coloms a rambla Ferran i Doctora Castells.