Moren un home i una dona en un habitatge a Lleida per intoxicació per monòxid de carboni
Els Bombers han detectat que cremava material aïllant al sostre del domicili
Un home i una dona han estat trobats morts aquest diumenge al seu domicili a Lleida. Segons el Bombers de la Generalitat, al domicili hi havia altes concentracions de monòxid de carboni. Els serveis d'emergència han rebut l’avís del servei d’obertura d’habitatge a les 16.17 hores a requeriment de familiars de la parella. En entrar, els detectors de gasos han indicat lectures altes de monòxid de carboni i els bombers han procedit a ventilar. Els dos cossos sense vida han estat localitzats a una habitació.
Durant la revisió del domicili, els bombers han detectat foc somort en un material aïllant del sostre del primer pis i s’ha procedit a detectar i refredar els punts amb temperatura. La combustió ha continuant causant concentracions altes de gasos a l’espai afectat durant hores.
En l’operatiu d’emergències hi ha pres part efectius de la Guàrdia Urbana de Lleida, del Sistema d’Emergències Mèdiques, que ha proporcionat suport psicològic als familiars de les víctimes, i Mossos d’Esquadra, que s’ha fet càrrec de la investigació del sinistre.