POLÍTICA
Londres i París adverteixen Israel contra l’annexió de Cisjordània
En represàlia pel reconeixement dels països europeus a l’Estat palestí. Els EUA i l’estat hebreu els acusen d’estar muntant un “circ”
Els ministres d’Exteriors del Regne Unit i de França, Yvette Cooper i Jean-Noel Barrot, respectivament, van exhortar ahir les autoritats d’Israel a no adoptar cap mena de represàlia pel reconeixement de l’Estat palestí, una amenaça que va deixar en l’aire el Govern de Benjamin Netanyahu, i que passa per l’annexió de Cisjordània. Londres va anunciar diumenge que reconeixerà l’existència de l’Estat Palestí en el marc de la vuitantena sessió de l’Assemblea General de l’ONU –el tema central del qual serà la solució dels dos estats (Israel i Palestina)–, una cosa que el president de França, Emmanuel Macron, va fer ahir en la seua arrancada. Aquest és un pas que també tenien previst fer altres països com Canadà,Austràlia, Portugal, Malta, Luxemburg, San Marino i Andorra. L’últim any, ja ho havien fet Espanya, Irlanda, Noruega, Eslovènia, Armènia, Bahames, Jamaica, Barbados i Trinitat i Tobago. Aquest reconeixement va ser criticat per l’ambaixador israelià davant de l’ONU, Danny Danon, que va qualificar també de “teatre” la conferència per la solució dels dos estats i va assegurar que “no canviarà les vides de palestins sobre el terreny”. També hi va carregar en contra el departament d’Estat nord-americà, que considera que es tracta d’un “gest de cara a la galeria” i advoca per “una diplomàcia seriosa”. Per la seua part, el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, va proposar reconèixer Palestina com un “estat de ple dret” a l’ONU, amb “plena
interlocució diplomàtica”.
La 80 assemblea de l’ONU, que arrancarà avui de manera oficial amb el discurs del secretari general, António Guterres, s’allargarà fins dilluns que ve i estarà marcada per la crisi interna que travessa l’organisme a causa de les retallades del president dels Estats Units, Donald Trump, en les seues agències i pel clima de tensió mundial a causa dels conflictes com el de Gaza i Ucraïna.
D’altra banda, el conseller de la Unió Europea de la Generalitat, Jaume Duch, va oferir ahir a l’Unicef estrènyer llaços amb Catalunya, en el marc del seu viatge a la cimera. A més, el Govern estudiarà la possible acollida a Catalunya d’organismes de l’ONU que busquen resituar-se per les retallades dels EUA.
Sánchez es presenta als EUA com l’antítesi de Trump
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es va presentar ahir a la Universitat de Colúmbia, als EUA, com l’antítesi del president nord-americà, Donald Trump, amb una defensa de les seues polítiques progressistes i dels beneficis que reporta la immigració davant la posició que sobre aquests temes està tenint el republicà. En una de les primeres activitats a Nova York amb motiu de la setmana d’alt nivell de l’ONU, Sánchez va criticar el “genocidi” d’Israel a Gaza i va recordar que “una cosa és defensar el teu país i una altra assassinar més de 60.000 civils i desplaçar més de dos milions de persones innocents”. En aquest sentit, va censurar la “doble vara de mesurar” d’alguns estats que van condemnar “amb raó” l’agressió de Rússia a Ucraïna, i ara no ho fan respecte a Israel.“El genocidi és el pitjor crim de lesa humanitat i no podem mirar cap a una altra banda”, va asseverar.