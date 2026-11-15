Crònica vitage | D’empats d’infart a triomfs rotunds: Així votem a Lleida
Les últimes eleccions generals del 23J del 2023 van deixar un mapa multicolor a la província de Lleida: Junts va guanyar en 87 municipis, el PSC en 75 i ERC en 61. Igualat. Votacions a tots els pobles i algunes curiositats. Avui aprofundirem en les microdades, municipis on cada papereta va comptar per desempatar i altres amb abisme de vots entre partits. Comencem pels empats, malgrat que aviso que cap no serà tan emblemàtic com aquell de la CUP a 1.515 per investir (o no) Artur Mas. N’hi va haver en sis localitats. A Albesa (172 vots cada un), a Montgai (97 vots) i a les Valls de Valira (69 vots), ERC i el PSC van igualar al capdavant. De la mateixa manera, a Lles de Cerdanya hi va haver un empat a 35 vots entre ERC i Junts, Ossó de Sió va anivellar Junts i PSC a 30 vots, i Granyena de les Garrigues va tancar recompte amb 22 sufragis tant per a ERC com per a Junts. Hi va haver victòries d’infart. A Torà, Junts va vèncer amb 144 vots davant els 143 del PSC i els 141 d’ERC, en un marge mínim a tres bandes. A Almatret, el PSC es va imposar a Junts per un sol vot de diferència (48 davant 47). I a les Borges Blanques, el PSC va superar Junts en la lluita pel segon lloc per tot just tres paperetes (612 a 609). A Lladurs Junts va avantatjar el PP per només dos vots. I hi va haver victòries incontestables, sobretot del PSC. A Lleida capital, els socialistes van dominar folgadament amb 19.367 vots, superant amb escreix els 10.084 del PP. Aquesta contundència es va repetir a Vielha i el Pont de Suert, amb gran distància entre PSC i el segon partit.