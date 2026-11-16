Crònica vintage | Ventalls, llimonada i mítings a la sorra: la campanya tòrrida
A aquestes alçades de la pel· lícula ja sabran que les últimes eleccions al Congrés i al Senat es van convocar per a un 23 de juliol de l’any 2023. Va ser en plena canícula i la campanya electoral a Lleida es va haver d’adaptar a marxes forçades a un escenari tòrrid i de va· cances. Amb temperatures de 37 ºC a la capital, l’enginy de partits i ajuntaments es va po· sar a prova. D’una banda, al constatar que centenars –milers, mili· ons– de votants passaven les vacances a la Costa Daurada, les candidatures van aplicar la màxima d’anar on fos l’elector. El PP de Lleida va ser el pri· mer a muntar una carpa en ple passeig marítim de Cambrils amb el seu cap de llista Dante Pérez. Tampoc no hi van faltar el PSC, amb Montse Mínguez, ni Sumar, amb Elena Ferre, ce· lebrant actes estivals a Cam· brils per caçar el vot dels entu· siasmats estiuejants lleidatans. A les parades el marxandatge va ser substituït per ventalls, gerres de llimonada i vasos d’aigua amb gel. D’altra banda, la jornada electoral va exigir logísti· ca contra l’acalorament. Els ajuntaments van comprar 150 ventiladors –subvencionats en part pel Ministeri de l’Interi· or– per refrigerar les meses. Malgrat que diversos muni· cipis van preferir traslladar els col·legis a recintes amb aire condicionat: Mollerussa va unificar les meses al pave· lló firal, Agramunt a l’Espai Cívic i Montgai a la Fassina. A les Pallargues, curiositat entranyable, el mateix alcal· de va portar de casa seua un climatitzador portàtil per a la mesa. I a Lleida capital, la Paeria va distribuir 350 quilos de fruita entre els membres de les meses