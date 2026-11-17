"Vandalitzen" l'autobús del PP mentre Feijóo era a Lleida i el candidat ajuda a netejar-lo
A sobre la imatge del candidat s'hi llegia "Puta Espanya" escrit en roig
L’acte del PP a Vallfogona de Balaguer va acabar amb Alberto Núñez Feijóo netejant l'autobús de la caravana electoral. Després de l'esdeveniment dut a terme aquest dilluns, el candidat popular es va traslladar a Lleida, on va col·laborar amb integrants de Noves Generacions en les tasques de neteja del vehicle que va resultar “vandalitzat” durant la nit.
Al lateral de l'autobús s'hi llegia, pintat amb roig, "Puta Espanya" i el vídeo de Feijóo netejant-ho juntament amb el seu equip s'han viralitzat al llarg del dia per xarxes socials.