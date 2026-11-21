“Som lluny del PSOE, però a PP i a Vox no els veiem ni amb prismàtics”
Nogueras defensa el treball fet en l’última legislatura i descarta “xecs en blanc”. Puigdemont reivindica la seua presència en el cara a cara Sánchez-Feijóo
La cap de llista de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, va reivindicar ahir a Lleida el paper “central” que tindrà la seua formació al Congrés dels Diputats després de les eleccions del dia 29 i va assegurar que la cursa electoral “va sobre Catalunya” malgrat els “esforços” dels seus oponents perquè “ens apartem d’uns comicis absolutament espanyolitzats”.
En aquest sentit, Nogueras va explicar que “som molt lluny del PSOE, però és que a PP i a Vox no els veiem ni amb els prismàtics”, i va situar les crítiques al seu partit en el fet que “representem millor que ningú la Catalunya que no es doblega davant de res”.
La candidata va descartar que Junts ofereixi cap “xec en blanc” al bloc que resulti guanyador i va reclamar el vot per tornar a “demostrar que, quan tenim prou força, no passen ni uns ni d’altres”.
Nogueras també va reivindicar el treball fet en la passada legislatura, en la qual, segons la seua opinió, es van aconseguir “impossibles” com l’amnistia o la transferència de les competències en immigració, encara que va aprofitar aquest cas per criticar ERC: “No es va aprovar perquè Podem, els seus socis, hi van votar en contra.”
En l’acte, celebrat a la Llotja, també va participar, des de Waterloo, l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que va denunciar una estratègia per “arraconar i invisibilitzar” Junts. Puigdemont va criticar que es vetés la presència de la seua candidata en entrevistes a RTVE, però va assegurar que, “si fa falta, ens autoconvidem als debats”, i va afegir que “tothom sap que vam estar presents en el cara a cara entre Sánchez i Feijóo”. L’expresident també va criticar l’actitud d’“abaixar el cap” que, al seu parer, mantenen PSC i el que va anomenar “Esquerra Rufiana de Catalunya” a Madrid sobre Catalunya.
Per la seua part, el candidat de Junts per Lleida, Isidre Gavín, va criticar la falta d’inversió de l’Estat a Lleida i va recordar el deteriorament de l’Eix Pirinenc i l’A-2, i va denunciar que “el Govern del PSOE no ha fet una gran obra a Lleida en vuit anys”.