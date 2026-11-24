«Som l’única força a Lleida amb opcions reals de fer fora Sánchez»
Roger Melero ens rep a Balàfia convençut que el Partit Popular recuperarà el seu escó a Lleida. Amb 27 anys i regidor a la Paeria, és l’aposta jove del partit per atreure el vot de centredreta a la província.
El PP aspira a recuperar un escó a Lleida que no aconsegueix des de l’any 2016. Segons Feijóo es troben a uns 800 vots d’aconseguir-ho.
Som a prop de l’objectiu, per això apel·lem al vot útil. Som l’única força a Lleida amb opcions de treure diputat que pot fer fora Pedro Sánchez, que és l’objectiu principal. Votar Vox a la nostra província no servirà de res, i altres partits com Junts diuen que són al centre, però a la vida hi ha un moment en què t’has de mullar.
En les últimes municipals van aconseguir un bon resultat a la capital, però noten que els falta presència a la resta de la província?
Sí, per això aquest diputat a Lleida és clau perquè sigui l’altaveu en el pròxim Govern per reclamar les millores d’infraestructures, de carreteres, hidràuliques...
La seua mesura estrella en habitatge és la construcció. Quin efecte tindrà a Lleida?
Tindrà un impacte molt positiu a la província, perquè el que cal és construir. Quantes grues veiem als nostres carrers? Ningú no té la solució màgica, però Espanya és el país que ha construït menys habitatge públic de tota la UE, i aquestes polítiques s’han d’acabar.
Si abaixen els impostos, és viable construir habitatge públic a gran escala?
Sí. Espanya recapta més impostos que mai, el que cal retallar són els 700 assessors de Sánchez i els xiringuitos implantats al nostre país.
Què cal fer amb els fons voltor?
S’hauran de controlar des de l’Estat perquè no puguin fer el que vulguin.
Està a favor del centre de deportació a Ruanda? Impulsaran algun projecte similar?
Em sembla perfecte, aquests centres estan controlats i es donaran garanties de seguretat. Està sobre la taula, però aquestes decisions han de venir acompanyades de la UE.
La regularització de migrants ha tingut un gran impacte a Lleida. Quines mesures cal prendre amb els treballadors que no tenen contracte?
Les persones que venen aquí han d’arribar amb un contracte de feina. Els que vinguin a treballar i a adaptar-se, benvinguts siguin. Però els que vinguin a delinquir o a aprofitar-se del sistema, els expulsarem immediatament.
Sobre les pensions. Cal fer canvis a llarg termini?
Les pensions estan garantides. Però calen millors cotitzacions a la Seguretat Social, apujar els sous i que qui estigui a l’atur vulgui i pugui treballar.
Defensa del català, orelleres, castellà a les escoles... Fa la sensació que al PP hi ha postures diferents.
Qui té un president de la Generalitat que diu “Lérida” és el PSC. Nosaltres defensarem sempre el català, i la millor mesura per fer-ho és parlar-lo. El problema és que en alguns dels nostres barris s’escolta més l’àrab que el català o el castellà. Però que la gent no tingui por perquè el català a les escoles no desapareixerà, com està passant en el dia d’avui, i no per culpa del castellà, sinó de l’àrab.
Si aconsegueix l’escó, parlarà català al Congrés?
Primer l’acta de diputat, aleshores ja ho veurem. Però avui les meues declaracions al faristol de la Paeria són en català.
El PP està a favor d’un finançament que segueixi el principi d’ordinalitat?
Catalunya mereix un millor finançament, però pactat amb Espanya i les altres comunitats, no sustentat per un acord entre ERC i el PSOE.
Els FGC, gestionats per la Generalitat, estan bastant ben valorats pels catalans. Està a favor del traspàs de Rodalies?
Ferrocarrils pot ser un exemple i el traspàs de Rodalies és un debat que pot estar sobre la taula. Si aquesta competència està gestionada millor pels catalans, per què no? Però primer gestionem bé les que tenim, i aleshores ja aspirarem a més. Tenim problemes en educació, sanitat, inseguretat...