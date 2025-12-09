No és només una grip
Aquest hivern, com cada any, tornarem a tenir les urgències dels hospitals i dels CAPs plenes de persones que venen per problemes respiratoris, febre i malestar. I encara al 2025, per la baixa laboral a l’espera que s’aprovi l’autodeclaració responsable per malalties de pocs dies. Tot apunta que el virus de la grip s’avançarà i aprofitarà les trobades de Nadal per tenir el seu millor caldo de cultiu. Res passa perquè sí. Paral·lelament, altres virus respiratoris, entre ells la COVID, mantenen el seu lloc i capacitat de contagi. Per això, el més important és que la malaltia ens trobi vacunats. Tot i que és possible que les taxes de vacunació millorin una mica respecte de l’any anterior, encara quedaran moltes persones sense vacunar. Creieu-me: és molt millor vacunar-se que no fer-ho. Sense cap dubte. Entenc perfectament que conegueu algú que diu que sempre es troba pitjor quan es posa la vacuna, que ha patit tot tipus d’efectes adversos (suposadament atribuïts a la vacuna) o que “només” ha agafat la grip l’any que es va vacunar. Però jo, que en les properes setmanes veuré uns quants pacients amb grip, us puc assegurar que no afronten igual la malaltia els que estan vacunats que els que no. Pot ser que la vacuna us deixi unes hores de malestar o una molèstia al braç. En canvi, pot marcar la diferència entre poder tornar a casa o haver de quedar-vos ingressats a l’hospital. I entre un ensurt controlat o un gran ensurt per a vosaltres i la vostra família. Si creieu que teniu la grip, o algú a casa la pot tenir, recordeu d’utilitzar la mascareta, almenys durant els primers dies de símptomes. Ens anem fent grans, i aquella dita que la grip es cura en set dies amb tractament o en una setmana sense només és certa en persones joves, sanes i sense factors de risc. En aquests casos, si esteu preocupats, us recomano que consulteu amb els vostres metges de família o amb els equips del CUAP. I, si teniu dubtes, podeu utilitzar l’eina disponible a la web de l’Hospital Arnau: en funció de la vostra edat i situació de salut us orientarà sobre si és millor anar al CUAP o bé a l’hospital. Així podrem evitar esperes innecessàries i contribuirem, entre tots, a una utilització adequada dels recursos assistencials d’urgències.