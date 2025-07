Com fer pizza sense farina: recepta fàcil, saludable i ideal per fer-se passar el gust sense trencar la dieta

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La recerca d’alternatives saludables als plats tradicionals s’ha convertit en una tendència creixent. Entre aquestes opcions destaca la pizza sense farina de blat que utilitza civada com a ingredient principal per a la seua base, una recepta que ha guanyat popularitat en xarxes socials durant aquest 2025. La nutricionista Rocío Tordini, coneguda en TikTok com @nutri.recipes, va compartir aquesta preparació que ràpidament va superar els 10.000 "m’agrada" a la plataforma, convertint-se en una de les alternatives més buscades per als qui desitgen disfrutar d’aquest clàssic italià sense comprometre els seus objectius nutricionals.

"No sabeu que bona queda", assegura Tordini a la seua publicació viral, on destaca que aquesta versió no només és més lleugera que la tradicional, sinó que a més aporta més quantitat de fibra i nutrients essencials gràcies a la civada. Aquesta preparació es presenta com una solució ideal per a aquelles persones que segueixen dietes específiques o simplement busquen reduir el consum de farines refinades i ultraprocessats, sense renunciar a un dels antulls més comuns en la gastronomia espanyola i internacional.

La recepta ha captat l’atenció de nombrosos espanyols que, cada vegada més conscienciats sobre la importància d’una alimentació equilibrada, busquen alternatives que els permetin disfrutar dels seus plats favorits de manera més saludable. A més, la seua senzilla preparació la converteix en una opció accessible fins i tot per als qui tenen poca experiència a la cuina o disposen de temps limitat per elaborar els seus menjars.

Ingredients necessaris per a la pizza saludable sense farina

Per preparar aquesta deliciosa alternativa a la pizza tradicional, necessitarem ingredients senzills que probablement ja tinguem al nostre rebost. La llista és bastant reduïda i se centra en productes naturals i poc processats, la qual cosa reforça el seu caràcter saludable:

- 150 grams de civada (equivalent a una tassa gran)

- 1 ou

- Una mica de sal

- 60 ml d’aigua (aproximadament 1/4 de tassa), ajustable segons la textura desitjada

- Salsa de tomata casolana o natural

- Formatge fresc tipus burgs o qualsevol varietat que preferim

- Ingredients addicionals al gust: tomata en rodanxes, de color d’oliva, ruca, etc.

La versatilitat d’aquesta recepta permet adaptar els ingredients segons les nostres preferències o restriccions dietètiques. Per exemple, podem optar per formatges baixos en greix si busquem reduir l’aportació calòrica, o afegir una varietat de verdures més gran per incrementar el valor nutricional del plat final.

Elaboració pas a pas de la pizza

El procés de preparació d’aquesta pizza saludable és senzill i no requereix tècniques culinàries complexes, la qual cosa la fa accessible per a tots els públics. A continuació, detallem el procediment complet:

1. En primer lloc, hem de col·locar la civada en una processadora d’aliments juntament amb l’ou, la sal i l’aigua.

2. Processem tots els ingredients fins aconseguir una massa homogènia amb una consistència densa i lleugerament enganxosa. Si notem que està massa seca, podem afegir una mica més d’aigua; al contrari, si resulta molt líquida, incorporarem més civada.

3. A continuació, greixem lleugerament una safata de forn amb oli d’oliva verge extra i hi aboquem la barreja.

4. Amb les mans humitejades (per evitar que la massa s’enganxi), donem forma circular a la base, intentant aconseguir un gruix uniforme a tota la superfície.

5. Introduïm la base al forn preescalfat a 180 °C durant aproximadament 10-15 minuts, fins que adquireixi fermesa i un lleuger to daurat.

6. Traiem la base del forn i procedim a afegir-hi la salsa de tomata, estenent-la uniformement, i el formatge elegit.

7. Incorporem els ingredients addicionals que hàgim seleccionat: rodanxes de tomata, de color d’oliva, verdures variades o fins i tot proteïnes com a tonyina o pollastre esmicolat.

8. Tornem a introduir la pizza al forn fins que el formatge es fongui completament i adquireixi un aspecte daurat.

9. Finalment, retirem del forn i servim immediatament per a disfrutar de tot el seu sabor.

Beneficis nutricionals de la pizza de civada

Aquesta alternativa a la pizza tradicional no només destaca pel seu sabor, sinó també pels seus importants beneficis nutricionals. La civada, ingredient principal de la base, és un cereal integral ric en fibra soluble, particularment beta-glucans, que contribueixen a regular els nivells de colesterol en sang i afavoreixen el trànsit intestinal.

A més, la civada té un índex glucèmic més baix que la farina de blat refinada, la qual cosa significa que produeix un augment més gradual dels nivells de glucosa en sang. Això la converteix en una opció més adequada per a persones amb diabetis o els qui desitgen controlar el seu pes.

L’aportació proteica de l’ou complementa perfectament aquesta preparació, incrementant el seu valor biològic i contribuint a una sacietat més gran. Si optem per incorporar verdures variades com a toppings, estarem afegint vitamines, minerals i antioxidants essencials per al nostre organisme.

Comparada amb una pizza convencional, aquesta versió amb base de civada pot suposar una reducció considerable de calories i greixos saturats, especialment si seleccionem formatges baixos en greix i controlem la quantitat d’oli utilitzat en la seua preparació.

Variacions de la recepta per a diferents necessitats dietètiques

Un dels grans avantatges d’aquesta preparació és la seua adaptabilitat a diferents necessitats o preferències alimentàries. Per a aquelles persones que segueixen una dieta vegana, és possible substituir l’ou per opcions com llavors de lli o xia hidratades, que actuen com a aglutinants naturals.

Si busquem incrementar encara més l’aportació proteica, podem incorporar una mica de proteïna en pols a la massa o afegir llegums com cigrons triturats. També és possible experimentar amb diferents tipus de flocs de civada (fins, gruixuts o integrals) per modificar la textura final de la base.

Per als qui segueixen una dieta sense gluten per intolerància o celiaquia, és fonamental assegurar-se d’utilitzar civada certificada com a lliure de gluten, ja que aquest cereal pot contenir traces per contaminació creuada durant el seu processament.

Què és la civada i per què és considerada un superaliment?

La civada (Civada sativa) és un cereal de la família de les gramínies que ha estat conreat durant milers d’anys i que, en l’actualitat, gaudeix de gran popularitat a causa de les seues excepcionals propietats nutricionals. Originària d’Àsia Central, aquest cereal s’ha convertit en un component fonamental de l’alimentació saludable a Espanya i la resta del món.

La seua riquesa en fibra soluble, particularment un tipus denominat beta-glucà, la converteix en un aliment ideal per millorar la salut digestiva i cardiovascular. Estudis científics han demostrat que el consum regular de civada pot contribuir a reduir els nivells de colesterol LDL (el considerat "dolent") i a mantenir estables els nivells de glucosa en sang.

A més de fibra, la civada proporciona proteïnes de qualitat, vitamines del grup B, vitamina E, i minerals com a ferro, zinc, magnesi i manganès. El seu perfil nutricional complet l’ha posicionat com un dels cereals més recomanats per nutricionistes i experts en alimentació saludable.