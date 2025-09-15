El BOE confirma una nova deducció en l’IRPF de la teua nòmina
La mesura, en vigor des de juliol de 2025 s’aplicarà retroactivament a tot l’exercici fiscal
El Butlletí Oficial de l’Estat ha publicat una nova deducció fiscal dirigida a treballadors amb rendes baixes que modificarà la liquidació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Aquesta mesura, que va entrar oficialment en vigor el juliol de 2025, tindrà caràcter retroactiu per a tot l’exercici fiscal de l’any en curs. Tanmateix, els contribuents han de tenir clar que aquesta reducció no es veurà reflectida mensualment en les seues nòmines, sinó que s’aplicarà en presentar la declaració de la Renda corresponent a 2025, que es realitzarà a la campanya de 2026.
La nova deducció està específicament dissenyada per alleujar la càrrega fiscal dels qui perceben sous més ajustats al mercat laboral espanyol. El text normatiu estableix dos requisits fonamentals que s’han de complir simultàniament per poder beneficiar-se d’aquesta mesura: d’una banda, els rendiments del treball no poden superar els 18.276 euros bruts anuals; per cap altre, el contribuent no ha de percebre altres rendes (com interessos bancaris, lloguers o dividends) que sobrepassin els 6.500 euros anuals. L’Agència Tributària aplicarà automàticament aquesta deducció a l’esborrany de la declaració, sense necessitat que els contribuents realitzin gestions addicionals.
Requisits i quanties de la nova deducció fiscal
La normativa publicada en el BOE estableix un sistema escalonat per a l’aplicació d’aquesta deducció, afavorint especialment els qui tenen salaris més baixos. Els treballadors els rendiments del treball dels quals no superin els 16.576 euros bruts anuals podran aplicar la deducció màxima de 340 euros, sempre que compleixin el límit d’altres rendes. A partir d’aquesta xifra, la quantia de la deducció va disminuint progressivament fins extingir-se en assolir el llindar de 18.276 euros.
És important destacar que aquesta mesura no suposa un ingrés addicional en la nòmina mensual, sinó una reducció en la quantitat a pagar (o un augment en la devolució) quan es presenti la declaració de la Renda. Per a moltes famílies amb ingressos modestos, aquest ajustament fiscal pot representar un alleujament econòmic significatiu en un context d’inflació i preus elevats.
Exemples pràctics de l’impacte econòmic segons nivell salarial
Per entendre millor com afectarà aquesta deducció a diferents perfils de contribuents, resulta útil analitzar alguns exemples concrets en funció dels nivells salarials. Un treballador que percebi fins 16.576 euros anuals i tingui altres rendes per sota de 6.500 euros podrà beneficiar-se de la deducció màxima de 340 euros. En el cas d’algú amb un salari de 17.000 euros (i complint el requisit d’altres rendes), la deducció es reduiria a aproximadament 255 euros.
Per a salaris més propers al límit superior, el benefici disminueix considerablement. Amb uns rendiments del treball de 18.000 euros, la deducció seria de poc més de 55 euros. I a partir de 18.276 euros, ja no existiria de dret a aplicar aquest avantatge fiscal. Aquesta escala progressiva evidencia la intenció de concentrar el benefici en els trams salarials més baixos, oferint més alleujament fiscal als qui tenen menor capacitat econòmica.
Consideracions importants per a la declaració de la Renda 2025
Encara que l’Agència Tributària incorporarà automàticament aquesta deducció a l’esborrany de la declaració corresponent a l’exercici 2025 (que es presentarà el 2026), els contribuents haurien de revisar acuradament que totes les dades reflectides siguin correctes. Particularment important és verificar que tant els rendiments del treball com les altres rendes estiguin correctament consignats, ja que qualsevol error podria fer perdre el dret a aquesta deducció.
La implementació d’aquesta mesura s’emmarca en un context econòmic on moltes famílies continuen afrontant dificultats per arribar a fi de mes. Un estalvi que pot oscil·lar entre els 50 i els 340 euros pot resultar significatiu per a economies familiars ajustades, especialment en un escenari de persistent tensió inflacionària com l’actual.
Com afecta aquesta deducció als qui cobren el Salario Mínimo Interprofesional?
Un dubte freqüent entre els treballadors és si els qui perceben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es beneficiaran d’aquesta deducció. La resposta és afirmativa, ja que el SMI el 2025 se situa per sota del llindar màxim establert per tenir dret a la deducció. Els treballadors que cobren el SMI a jornada completa seran dins del tram que permet accedir al màxim benefici de 340 euros, sempre que no tinguin altres rendes que superin els 6.500 euros anuals.
Aquesta circumstància resulta especialment rellevant considerant que un percentatge significatiu de la població activa espanyola percep salaris en l’entorn del SMI. Per a aquests treballadors, la deducció representarà un alleujament proporcional major, podent fins i tot en alguns casos deixar-los exempts de realitzar pagaments addicionals en la seua declaració de la Renda.
Passos a seguir per assegurar l’aplicació correcta de la deducció
Encara que no és necessari realitzar cap gestió específica per sol·licitar aquesta deducció, els contribuents poden prendre algunes precaucions per assegurar-se que se’ls apliqui correctament. En primer lloc, és recomanable revisar que totes les dades fiscals que maneja Hisenda siguin precises, especialment referent a rendiments del treball i altres rendes.
Durant la campanya de la Renda 2025 (que es desenvoluparà en els primers mesos de 2026), serà fonamental revisar l’esborrany facilitat per l’Agència Tributària abans de confirmar-ho. Si per algun motiu la deducció no aparegués aplicada malgrat complir els requisits, el contribuent hauria de modificar l’esborrany o, en cas de dubte, consultar amb un assessor fiscal o amb la mateixa Agència Tributària abans de presentar la declaració definitivament.