Marc Ribas busca aquesta nit el millor restaurant de la Val d'Aran

El programa Joc de Cartes de TV3 viatja amb la seua famosa furgoneta fins a la Val d’Aran, on Marc Ribas arribarà a la recerca del millor restaurant d’alta muntanya entre quatre propostes molt diferents. La seua primera parada serà a Vielha, capital en la qual La Bòveda Pizzeria, que destaca per preparar pizzes amb un toc de cuina de muntanya, i el restaurant Ço d’Oskar, de cuina tradicional, seran els primers dos aspirants que descobriran els seus plats. Més tard, l’equip de Joc de Cartes continuarà el seu camí fins a Casau per conèixer La Petit Bohème, un local acollidor en el qual se serveix cuina casolana, pernil i vi, el més sol·licitat de la seua carta. I, el Pirenasian Bar serà l’última parada, on els seus propietaris voldran sorprendre amb una cuina que transporta al sud-est asiàtic i en el qual destaca sobretot una de les seues especialitats, el ramen.