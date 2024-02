Publicado por Tània Contreras Redactora SEGRE Verificado por Creado: Actualizado:

Los payeses leridanos volvieron ayer a convocar protestas y cortes en varias carreteras en el llano, el Pirineo y la frontera con Francia, coincidiendo con la reunión de la Plataforma Pagesa, ahora Revolta Pagesa, con Acción Climática. Las manifestaciones continuarán por lo menos hasta mañana ante la falta de avances en la negociación.

Actualización: Cortes de tráfico este miércoles



​Consulta el estado del tráfico A primera hora de este miércoles, los agricultores leridanos mantienen los cortes en la AP-2 entre Aitona y Albatàrrec, en la A-2 en Soses y Tàrrega, en la A-22 y la N-240 en Almacelles, en la N-230 en Alfarràs, en la N-230 y la N-260 en el Pont de Suert, en la C-14 en Bassella y también cortan hoy la LL-12 en Albatàrrec.

“No nos movemos, seguimos luchando hasta donde sea necesario”, así lo aseveraron los agricultores y ganaderos que ayer volvieron mostrar su fuerza volviendo a cortar con sus tractores algunas de las principales vías de Lleida, coincidiendo con la reunión que la plataforma Revolta Pagesa, mantuvo con Acción Climática. Las protestas, que se iniciaron a primera hora del día, terminaron con la decisión en firme de alargar los cortes “al menos hasta el jueves” después de que el encuentro con el Govern no diera “los resultados esperados”. Así lo aseguró Arnau Capdevila, uno de los portavoces de la plataforma en Lleida, que criticó que el conseller del ramo, David Mascort, “ni siquiera se haya presentado a la reunión” .

Colas kilométricas en la A-2 entre Vilagrassa y Mollerussa en sentido Barcelona por el corte de los payeses en Tàrrega / Laia Pedrós

Los cortes empezaron a primera hora de la mañana en varios puntos de la demarcación. Decenas de tractores, más de 400 según los organizadores, cortaron sobre las 8.30 de la mañana la A-2 a su paso por Tàrrega y Vilagrassa, así como el acceso a Agramunt por la C-14 y a Guissona por la L-310, lo que obligó a desviar todo el tráfico por el interior de la capital del Urgell, donde en algunos momentos se registraron importantes retenciones.“Necesitamos soluciones reales e inmediatas a los problemas que padecemos de la sequía, la fauna cinegética, la burocracia y todo lo que estamos reivindicando”, aseguró Jordi Solé, de Revolta Pagesa. Los cortes en esta autovía se repitieron también en Soses, donde otros 250 tractores cortan tanto esa vía, como la AP-2 en ambos sentidos. Un dispositivo de los Mossos d’Esquadra intentó impedir el acceso de los tractores a la autopista, pero finalmente lograron acceder sobre las 9.30 de la mañana. “Estamos aquí para exigir a las administraciones hechos, no palabras, y si no tenemos unos compromisos claros y firmados al final del día nos quedaremos aquí el tiempo que sea necesario”, afirmó uno de los manifestantes, Aleix Dosaigües. Finalmente, decidieron alargar su protesta en ambas zonas como “mínimo hasta el jueves”, ante el nulo avance de las conversaciones con el Govern, sobre las que hasta el cierre de esta edición no se conocían detalles.

Payeses se calientan al fuego en el corte de la A-2 en Tàrrega después de una noche fría / Laia Pedrós

Así las cosas, parte de los concentrados pasaron la noche al raso. Estos cortes provocaron también una circulación lenta en otras vías como la C-45, la LP-7041 y la LP-7043 por el desvío de vehículos.Las protestas se repitieron en otras vías del llano. En Lleida quedó bloqueada la A-22; en Alfarràs, 60 tractores cortaron la N-230; en Almacelles, medio centenar de tractores impedían el paso en la N-240. En Bassella, unos 80 tractores provenientes del Solsonès y la Noguera cortaron sobre la diez de la mañana la C-14, y en la Alta Ribagorça, unos 20 tractores se concentraron en Les Bordes, en el Pont de Suert, cerca del cruce con la N-260.Uno de los principales objetivos de la protesta de ayer, la primera que la plataforma convocaba en coordinación con Unió de Pagesos, era frenar el tráfico en la frontera con Francia para denunciar la competencia desleal. Es por eso que agricultores y ganaderos de la Cerdanya, el Alt Urgell y el Berguedà se coordinaron para dirigirse en una marcha lenta hasta Puigcerdà, donde cortaron la N-152, impidiendo el paso de camiones a Francia.

En Pontós, en el Alt Empordà, ya desde la madrugada se concentraron 150 tractores y 400 personas, que cortaron la AP-7. En ambos puntos los manifestantes revisaron los camiones y vaciaron algunos de los que llevan productos importantes de fuera de la Unión Europea. Esta mercancía se dio causas benéficas. Cortes hubo también en el Coll d’Ares (Ripollès). En todas las zonas se decidió también alargar la protesta hasta, por lo menos, mañana, cuando Unió de Pagesos había convocado también movilizaciones por toda Catalunya.

En Tarragona, un centenar de tractores se concentraron frente a la delegación de Acción Climática y lanzaron huevos y tomates contra el cordón de los Mossos que custodiaban el edificio y se hizo una marcha lenta hasta la subdelegación del Gobierno. El Barcelona se concentraron frente a Acción Climática y pidieron dimisiones.