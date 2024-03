Los payeses se plantan en el Parlament: “O nos cuidáis o pasaréis hambre”

Los representantes de la FCAC, Revolta Pagesa, Jarc y UP que intervinieron en el debate de ayer. - EUROPA PRESS

Las reivindicaciones de los payeses, que desde el 6 de febrero está en pie de guerra exigiendo medidas para paliar la crisis que les ahoga, llegó ayer al Parlament, donde alto y claro mostraron su descontento con la “nefasta gestión” de las políticas agrarias de los últimos años y advirtieron: “Nuestro fin será su hambre”. Representantes de cuatro entidades del sector, Revolta Pagesa, la FCAC, Jarc y Unió de Pagesos fueron los encargados de trasladar a la clase política su reivindicaciones, como acabar con el exceso de burocracia, medidas para contener la fauna salvaje, frenar la competencia desleal o reestructurar el plan antisequía, en el pleno monográfico sobre el campo que empezó ayer. Defender el modelo agrario familiar y una hoja de ruta para los próximos cinco años fueron otras demandas. “Sí estamos aquí es por las malas gestión de los últimos años. Y la sequía ha sido la gota que ha colmado el vaso”, aseveró Imma Puigcorbé, de Revolta Pagesa, a quien los 4 minutos que poseían cada uno para intervenir se le quedaron muy cortos. ”Estamos al límite, muchos no pueden resistir más. O somos un sector prioritario y que se cuida, o no acabarán las protestas”, señaló. Ramon Sarroca, presidente de la FCAC, pidió cambios en la políticas llevadas a cabo hasta ahora y hacerlos “escuchando a los payeses”. “Llevan mucho tiempo ignorándonos y si quieren una soberanía alimentaria, hay que ponerse las pilas”, concluyó. Mientras, el presidente de Jarc, Joan Carles Massot, pidió establecer “una hoja de ruta” para los próximos 5 años, y desmarcándose de las peticiones de dimisión al conseller, David Mascort, y el cambio de nombre de la conselleria, señalo que “lo que queremos es un cambio con propuestas reales”. Joan Caball, coordinador de UP, denunció que “el modelos agrario actual está en riesgo por los costes, la burocrática, la brecha digital y el Pacto Verde”. El Govern, recogió el guante a los payeses, pero el president, Pere Aragonès, afirmó que muchas de sus peticiones dependen del Gobierno español y la UE. Mascort defendió que el Govern siempre está con los payeses y propuso crear una “renta básica agraria” con prioridad para jóvenes y pequeñas explotaciones.

El campo lleva su descontento hasta las puertas de la Cámara

Unos 250 agricultores llegados de toda Catalunya se concentraron ayer a las puertas del Parlament para apoyar a los compañeros que intervinieron en el pleno y dejar ver su descontento con la clase política, coincidiendo con el debate monográfico sobre el campo. “Esperamos que se nos escuchen”, señaló Guillem Pastoret, de Revolta Pagesa. La plataforma mostró su descontento por la corta intervención en el debate. “Es una falta de respeto que se haga un pleno sobre payeses y solo nos dejen 4 minutos para explicar nuestra problemática”, lamentó Imma Puigcorbé, que no descartó “nuevo cortes de carreteras” si no hay avances.

Las plagas de conejos, problemática en Lleida

Buscar soluciones para poner fin a la plaga de conejos es una de las principales reivindicaciones de los payeses de Ponent. El viernes las plataformas Pagesos o Conills, Manifest del Gran Urgell y la Plataforma Segarra han convocado una asamblea informativa a las 20 horas en Miralcamp para tratar, entre otras cosas, esta problemática.

Partida para ampliar los créditos del ICF al sector

El Govern aprobó ayer destinar 9,8 millones de euros a ampliar la línea de créditos del IInstitut Català de Finances (ICF) destinada a ayudar al sector agroalimentario en un contexto de aumentos de precios de la producción y el combustible.

Aplicados los ajustes en el plan especial de sequía

El Govern ha incorporado al Plan de Sequía los ajustes pactados con los payeses en la reunión del jueves en el marco de las protestas del sector. En este sentido, ya se ha informado que está asegurada la supervivencia de los animales para las explotaciones que no son de engorde.

Alternativa catalana para el seguro agrario

El conseller de Acción Climática, David Mascort, planteó ayer la posibilidad de crear un sistema de seguros agrarios propio de Catalunya que dé cobertura a “las diferentes circunstancias” porque, a su juicio, Agroseguro acaba no funcionando.

Asaja: “El campo ya no es prioritario”

El presidente de Asaja, Pere Roqué, cargó contra el Govern por haber tardado 8 años en llevar a cabo un monográfico sobre agricultura. “Es evidente que en estos momentos somos prioritarios” , denunció Roqué. La intervención de Asaja en el pleno del Parlament no se permitió, ni la de UPA.