'Gastrocorte' en defensa de la pequeña payesía en Lleida

Publicado por Marc Enrique Redactor SEGRE Verificado por Creado: Actualizado:

Una treintena de agricultores y productores de proximidad se concentraron ayer en la calle Prat de la Riba de Lleidapara reivindicar la payesía sostenible. El corte tuvo lugar delante del comercio de Ametller Origen, al que los participantes acusan de no promover el consumo local, extremo que la empresa niega. La movilización, convocada por la Assemblea Pagesa, la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa y la Assemblea Pagesa Ciutadana, contó con muestras de productos locales, así como exposiciones, talleres e incluso una comida popular. Participaron agricultores, artesanos y productores oleícolas de las comarcas de Lleida, y el corte se prolongó hasta la noche. Los organizadores justificaron esta iniciativa como una medida para acercar a la ciudadanía “los productos de cercanía basados en prácticas de producción ecológica y sostenible”. En este sentido, lamentaron que no se sienten representados por algunas de las protestas organizadas en febrero por payeses de otras plataformas agrícolas, al considerar que estas dejaban de lado a los pequeños productores. “Muchas de las demandas que leímos en varios manifiestos dejaban de lado a la pequeña payesía”, explicó a SEGRE Carla Roca, de la Assamblea Pagesa. Este corte coincide con otras protestas, organizadas por plataformas de agricultores y grupos en defensa del medio ambiente, en las comarcas de la Anoia, Moianès y el Alt Empordà.

«Es vital estar cerca del consumidor» «El payés no solo produce alimentos»