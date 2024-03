Cerealistas presentan en el Canal d'Urgell cien reclamaciones por no haber podido regar

Unos cincuenta payeses presentaron ayer más de un centenar de reclamaciones patrimoniales contra la comunidad de regantes del Canal d’Urgell por no haber podido regar el cereal durante la pasada campaña y por las pérdidas sufridas por el cierre del canal el 25 de abril de 2023. Las reclamaciones oscilan entre los 1.000 y los 45.000 euros, en función del tipo de parcela afectada. La restricción de agua afectó a 40.000 hectáreas de regadío. Presentaron los escritos conjuntamente después de que algún agricultor lo intentara la semana pasada a título individual la semana pasada y no fuera aceptada desde la Casa Canal. El portavoz de la plataforma del Gran Urgell, Jaume Perera, apuntó que once meses después del cierre del canal por la sequía los agricultores de cultivos extensivos aún no han percibido ninguna ayuda mientras que los productores de fruta, que sí regaron y recolectaron, han cobrado sus indemnizaciones. “Dejarnos sin agua fue muy injusto y deben pagar lo que se nos prometió”, dijo. Añadió que los agricultores “no olvidan” y se debe compensar el sacrificio que hicieron. “No pararemos hasta que todos los productores, agroindustrias y empresas de servicios de cultivos extensivos y hortícolas sean indemnizados. Llegaremos hasta donde haga falta”. No obstante, algunos de los presentes aseguraron que no se descartan demandas judiciales si no llegan las indemnizaciones. Un agricultor de El Palau d’Anglesola, Ramon Navau, apuntó que los abogados les aconsejaron presentar una primera demanda que, en caso de ganar, podría crear un precedente. “Fuimos engañados y no pararemos de reclamar lo que creemos que es justo”, dijo. Por su parte, el presidente de la comunidad de regantes del Urgell, Amadeu Ros, aseguró que se aceptarán todas la reclamaciones aunque estas deberían de hacerse contra el Govern, “no contra la comunidad que solo distribuye el agua”. Se mostró esperanzado en que el pago de las ayudas será inmediato. Mientras, los agricultores aseguraron que desde la Casal Canal no se “defendió lo necesario” para cobrar las ayudas.

