El campo amenaza con nuevos cortes

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

Los agricultores y ganaderos leridanos que el lunes iniciaron un corte de 24 horas en los pasos fronterizos con Francia en La Seu d’Urgell y Bossòst, en el que participaron también payeses galos, levantaron ayer el bloqueo entre avisos de una “paralización indefinida” del tránsito si no se atienden sus reivindicaciones. El acto, convocado para protestar principalmente por las políticas comunitarias en el contexto de la celebración este domingo de las elecciones al Parlamento Europeo, contó con la participación de cientos de tractores y payeses en ocho puntos. Cinco en Catalunya.

A las diez en punto de la mañana los concentrados en la rotonda de Arcavell, en la frontera entre La Seu d’Urgell y el Principat de Andorra, volvieron a permitir la circulación de vehículos. Hasta una treintena de tractores y entre 350 y 380 manifestantes se llegaron a concentrar en esta zona, aunque la cifra disminuyó con la llegada de la noche del lunes. Durante las 24 horas de cortes realizaron dos aperturas de varios minutos cada una de ellas. Esto no impidió que tras la reapertura total de la circulación por la N-145 se produjeran ayer retenciones en la entrada al Principat, que se alargaron hasta pasadas las 12 del mediodía. El ministro portavoz del Gobierno andorrano, Guillem Casal, afirmó que “esta no puede ser la tónica” y que “Andorra no puede ser el principal perjudicado” de la situación que están viviendo los agricultores.Reabierto quedó también el paso fronterizo en Puigcerdà y el de Bossòst, en la Val d’Aran. Allí la carretera N-230, por la que circulan diariamente unos 500 camiones, quedó desbloqueada pocos después de las nueve. El portavoz de Revolta Pagesa en la zona, Gerard Cardona, celebró la creación del primer gremio de payeses catalanes, que en un futuro decidirán si se presentan a las elecciones agrarias. También el medio centenar de tractores que quedaba en La Jonquera se retiraron en una marcha lenta después de mantener cortada la AP-7, principal puerta de entrada y salida de mercancías. Hicieron los propio los concentrados en el Coll d’Ares, Huesca e Irún.