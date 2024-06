UP pide permisos excepcionales de trabajo para temporeros sin papeles

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos (UP) planteó ayer al Gobierno central que ponga en marcha un plan piloto para poder contratar en la campaña de la fruta a personas sin papeles que actualmente residen en Catalunya, mediante permisos excepcionales de trabajo, ante las dificultades que el sector ya se está encontrando para contratar temporeros. Sostiene que esta medida puede evitar el efecto llamada y garantizar unas condiciones laborales dignas.

El responsable de temporeros en UP, Jaume Pedrós, consideró ayer en rueda de prensa que la de este año puede ser una buena campaña por lo que harán falta unos 30.000 trabajadores en el campo, pero “cada vez resulta más difícil encontrar a personas para cubrir la campaña agraria en el escenario actual de reducción del paro, del el 9,5%, la tasa más baja de los últimos 16 años”. Explicó que hay trabajadores de anteriores campañas que prefieren trabajar en otros sectores más estables o simplemente avisan solo con unos días de antelación que están contratados en otro sitio, se lamentó Pedrós.Valoró positivamente la continuidad de las ayudas a los agricultores para la contratación de proximidad y reclamó que, si no es factible, hay que “asegurar la llegada de mano de obra, la mejor acogida, y su retorno, y garantizar su alojamiento en las mejores condiciones”.De momento, el sector ya se está encontrando con esta falta de personal, una situación que puede agravarse en el pico máximo de trabajo, durante la segunda quincena de julio, cuando en una buena campaña hacen falta unos 16.000 trabajadores en el campo. Asimismo, UP denunció que se están encontrando con “muchos temporeros” con los permisos de trabajo a punto de caducar con problemas para renovar los papeles. “Nos encontramos con que tanto las administraciones de extranjería y la Policía Nacional no dan horas ni citas y esta gente sufre un estrés”.Por otra parte, el sindicato celebró que se haya podido aumentar la contratación en origen y aseguró que este año llegarán a Catalunya 1.590 personas contratadas para trabajar en la campaña de la fruta, la mayoría de las cuales lo harían en centrales frutícolas.

Buena producción, mejor precio pero con el lastre de altos costes

El responsable de Fruta Dulce de UP, Jaume Gardeñes, manifestó que se espera que la de este año sea una “buena campaña” con una “buena producción”, aunque existen algunas variedades que todavía arrastran los efectos de la sequía que verán mermadas sus producciones. Es el caso, por ejemplo, de la pera, que se cosechará menos debido al mal cuajado y la falta de floración, según dijo. Asimismo, dijo que pese a que los precios en algunas variedades de fruta pueden llegar a pagarse actualmente 15 céntimos de euros por kilo por encima de otras campañas, esto sigue sin compensar los altisimos costes de producción que soportan los productores.

Reclama un acuerdo amplio para el convenio del campo

Pedrós reconoció que desde hace años los empresarios agrarios y los sindicatos no han logrado llegar a un consenso para firmar el convenio de los trabajadores del campo.Ante las críticas de los sindicatos por los bajos salarios a los trabajadores, Pedrós dijo que desde UP no solo se quiere un consenso en materia económica sino también de horas trabajadas y otros aspectos a la hora de llevar a cabo una correcta campaña.La negociación del convenio entre los sindicatos y los empresarios agrarios llevan años enzarzados sin llegar a una solución.

“Créditos ventajosos” de 200 millones en el Perte Agro 2

El ministro de Agricultura, Luis Planas, avanzó ayer que junto al ministerio de Industria y Turismo se efectuará una convocatoria de 200 millones de euros suplementarios en créditos en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) Agroalimentario 2. “Estos fondos son un instrumento para lograr una innovación continuada para incorporar las nuevas tecnologías y estar a la vanguardia”, recalcó Planas durante la inauguración del Food&Drink Summit, organizado por FIAB. Además, recordó en la primera convocatoria del Perte agroalimentario se concedieron 183 millones a 292 proyectos.