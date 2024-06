Empieza la cosecha del cereal diezmada en el secano por la sequía y las heladas tardías

La cosecha de cereales en el llano de Lleida se inició hace apenas una semana y, de momento, el diagnóstico de los peritajes realizados en mayo en los campos de secano se cumple a rajatabla: por tercer año consecutivo no será buena. Según el joven agricultor de Guissona, Ramon Gomà, la de este año está siendo una cosecha irregular que afecta de forma diferente a cada zona “pero en general la perspectiva no es buena”. Explica que la sequía de los meses de marzo y abril dejó la planta débil, por lo que las heladas que cayeron en Sant Jordi “ha diezmado la cosecha a nivel general”. Para Gomà, dentro del secano la zona más afectada es la Vall de Sió donde la planta floreció antes y la helada la destruyó cuando estaba tierna. Aquí hay agricultores que no superaran los 300 kilos de cereal por hectárea. Si bien reconoce que la cosecha también es “irregular pero mala” en los valles del Llobregós y del Ondara. Los puntos más afectados explica que son los que habitualmente presentan mejores cosechas. Así, la helada afectó especialmente la planta en los fondos que es precisamente donde se acumula y mantiene más el agua. Para el agricultor de Guissona Josep Rius, se da una situación de contrastes en pocos kilómetros. Mientras que en Gra, en el municipio de Torrefeta i Florejacs, la cosecha es mala, de unos 1.600 kilos por hectárea, en Sant Guim de la Plana hay campos donde se superarán los 3.000 kilos.

En cuanto a la cosecha en las zonas de regadío esta será “dispar”, según explicó el responsable del sector de herbáceos de Unió de Pagesos, Santi Caudevilla. Las lluvias tardías de finales de abril que cayeron en algunas zonas fueron beneficiosas, ya que el 85% de la siembra se hizo con cereales de invierno ante la perspectiva de que continuara la sequía y no se les permitiera regar. Y, aunque estas precipitaciones también han obligado a retrasar la recolección en algunas zonas, la cosecha podría ser “razonable, aunque no excepcional”, dado que la climatología no ha sido lo bastante favorable desde que se inició la campaña. Caudevilla destacó que este año incluso podrá haber una segunda cosecha.

¿Dónde ha afectado más?

En las zonas donde tradicionalmente hay mejores cosechas, los fondos y junto a los ríos y torrentes que es donde se mantiene más el agua. Allí, la planta floreció antes y la helada la destruyó más fácilmente porque todavía estaba tierna.

Tres años de crisis confirma las perspectivas del cambio climático. ¿Dónde lleva al sector?

Es un golpe fuerte. El cambio climático acentúa estos fenómenos, los hace más frecuentes.

¿Qué soluciones quedan?

Un sistema de seguros que de respuesta a la problemática. La siembra directa es también una alternativa, necesita menos agua.

¿Y el riego? En los últimos años se ha ampliado la zona del Segarra Garrigues en el secano.

Tiene unos costes muy elevados, el agua es cara. La administración debe dar apoyo económico y más facilidades.

«Es necesario adaptar el seguro agrario»