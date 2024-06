Acción Climática exige la devolución de ayudas por las heladas de 2022

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos denuncia que el departamento de Acción Climática, que ha iniciado la revisión de las ayudas que concedió a agricultores de fruta dulce y frutos secos para compensar las pérdidas por las heladas de 2022, está reclamando a los payeses la devolución de forma íntegra o parcial del importe que les abonó por, en la mayoría de casos, errores administrativos cometidos por la propia conselleria.

La organización agraria explica que el fallo administrativo cometido por Acción Climática, que acaba de empezar a revisar la concesión de estas medidas de apoyo, consiste en haber aplicado un módulo de ayuda superior al solicitado por el beneficiario y por el que ahora se le pide que devuelva la ayuda más los intereses generados. Este error afecta, por el momento, de forma general a todos los que solicitaron ayuda por almendro ecológico en regadío no asegurado, ya que en la resolución de la ayuda concedida el departamento les aplicó un módulo de ayuda de 1.736 euros por hectárea en lugar de los 651 euros/ha que establecía la Orden que los regulaba, error que el administrado no podía detectar si se atendía a lo que le indicaba la resolución de la ayuda. Sergi Martín, responsable de fruta seca de Unió de Pagesos, afirmó que hasta la fecha han tenido constancia de al menos una decena de reclamaciones en las zonas de Tarragona y Lleida, todas relacionadas con este tipo de cultivos. Sin embargo, no descarta que puedan llegar más, ya que las revisiones de las ayudas se acaban de iniciar y que pueda afectar a payeses que recibieron pagos por otro tipo de cultivos. Además, esta situación, denuncia, provoca que los payeses que tributaron por el sistema de módulos, un 80% del total, los hicieran de más en 2022, ya que al ser una ayuda directa, tributó alrededor de un 20% por unos ingresos que ahora debe devolver. Al mismo tiempo, en muchas ocasiones, el importe que se les reclama asciende a miles de euros, un gasto que los agricultores no pueden asumir y, aún menos ya iniciada la campaña agraria, cuando muchos costes de producción ya se han asumido y la nueva cosecha aún no ha generado ingresos. Es por esto que Unió de Pagesos ha solicitado una reunión urgente con el departamento para abordar este problema y está a la espera de recibir respuesta. El sindicato agrario lamentó que una ayuda que costó mucho que la Generalitat acabara aceptando y que ayudó a los payeses a superar el impacto de las heladas del 2022, ahora, por una gestión nefasta, se convertirá en un problema más que una solución.El departamento de Acción Climática declinó hacer declaraciones al respecto y afirmó que tiene que estudiar el tema en profundidad.