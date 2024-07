Más de 300 temporeros viven ya en casas y albergues construidos y reformados este año

Un grupo de trabajadoras come en uno de los compartimentos del edificio para alojar temporeros. - AMADO FORROLLA

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“Falta mano de obra para la campaña de la fruta, pero ¿cómo le van a pedir a alguien que venga de su país si no le ofreces dónde vivir?”, plantea Sora Mohamed, la responsable del edificio de alojamientos que Baró e Hijos, abrió hace unas semanas en Albatàrrec.

Sus 48 plazas, repartidas en seis módulos de ocho (subdivididos a su vez en dos de cuatro cada uno), están ocupadas por completo por trabajadores del almacén, mayoritariamente mujeres colombianas contratadas en origen, como ocurre con las 48 de otro albergue más antiguo en la misma localidad.

La entidad tiene alojados a un total de 198 empleados, varios de ellos en los cuatro pisos y una casa que este año ha comprado en el Baix Segre. Baro e Hijos es una de las 17 empresas y agricultores de Catalunya, 15 de ellos de Lleida, concentrados en el Segrià, que han aprovechado la línea de ayudas del departamento de Acción Climática de la Generalitat para “construcción y habilitación de alojamientos privados para trabajadores temporeros contratados en las campañas agrarias”, dotado con 1,12 millones.

El programa, resuelto con retraso en marzo después de no haber sido convocado en 17 años (desde 2006), ha permitido habilitar para esta campaña un total de 356 plazas, la mayoría de ellas localizadas en el Segrià: 193 en inmuebles de nueva construcción, 134 en edificios que han sido reformados y otras 29 en pisos y casas compradas.

De los 48 ocupantes del edificio, 36 son mujeres colombianas contratadas en origen como fijas discontinuas para un mínimo de tres meses durante cuatro años, unos plazos que les dan la posibilidad de ir renovando sus permisos temporales de trabajo si deciden quedarse en territorio del Estado, y también la de acercarse a los cinco de residencia que dan acceso a la autorización laboral permanente.“

El problema no es solo de mano de obra, es que los trabajadores no se pueden trasladar si no tienen donde alojarse”, explica Sora. De hecho, planificó la construcción del edificio para poder ampliar la plantilla y atender la producción.

“El trabajo es muy parecido, en el almacén estamos protegidas del sol”

“Vamos a trabajar, eso es lo importante”, explica Diana Portillo, de El Paso (Colombia), mientras cocina pollo en uno de los compartimentos del edificio para alojar a temporeros que Baró e Hijos, ha construido en Albatàrrec. Es una de las 36 mujeres de ese país que llevan unas semanas residiendo allí tras haberse empleado este año por vez primera, con contratos fijos discontinuos de tres meses ampliables para cuatro años. Diana ya conocía el trabajo en el campo, puesto que su familia se dedica al cultivo y la venta de verduras. “El trabajo es muy parecido, aunque aquí estamos más protegidas del sol”, señala.

Trabaja, como sus compañeras, en un almacén. Comparten dormitorio y baño en grupos de cuatro y cocina y comedor cada ocho, mientras otros servicios, como las lavadoras, son únicos para los 48 ocupantes del inmueble, 12 de ellos hombres que ya habían trabajado allí. Disponen de aire acondicionado y de agua caliente por termos que se alimentan durante el día con placas solares y de noche con un generador de gasóleo. “Suele cocinar cada una su comida”, explica Diana Álvarez, de Tolima, que arregla las camas de su habitacion con Mari Carmen Ardila, santandereña, quien anota que “ya conocía el campo”. Al lado suena un cumpleaños feliz que Paula y Tatiana le cantan a su madre con sus compañeras conectadas por videoconferencia.