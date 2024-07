La Generalitat pide contabilizar los temporeros sin techo del Baix Segre

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Generalitat planteó ayer a los alcaldes del Baix Segre la necesidad de contabilizar la magnitud real de la carencia de alojamiento entre el colectivo de temporeros para poder intervenir a través de los programas de abordaje del sinhogarismo que promueve la conselleria de Derechos Sociales.

“No tenemos datos, y son necesarios. Cuando nos referimos al sinhogarismo no podemos hablar de estimaciones, hemos de hablar de casos”, señaló la directora general de Servicios Sociales, Mireia Vall, que presidió, junto con la delegada del Govern en Lleida, Solés Carabasa, en la sesión que ayer celebró la Comisión Territorial de Coordinación de la campaña agraria.“Con los ayuntamientos se ha hablado de la importancia de que se recojan esos datos”, añadió Valls.La Generalitat mantiene abierta desde hace unos años una ficha programa de sinhogarismo con el ayuntamiento de Lleida y los consells comarcals del Segrià y la Noguera que permite destinar fondos de esa línea a actuaciones para dar alojamiento a los que acuden a trabajar como temporeros y que no se han empleado en la campaña. Cuando lo hacen, la obligación de facilitarles una vivienda pasa a ser del empresario que los contrata.No obstante, buena parte de esos fondos vuelven al acabar cada ejercicio a las arcas de la Generalitat tras no haber sido consumidos por los ayuntamientos, que tienen acceso a elos a través de los consells comarcals.“La competencia de sinhogarismo es municipal porque se trata de un servicio social básico”, señaló Valls.Las aportaciones previstas para el año que viene ascienden a 1.236.400 euros: 937.386 para el ayuntamiento de Lleida, 267.539 para el consell comarcal del Segrià y 31.459 para el de la Noguera. Las cantidades respectivas para los últimos años ascienden a 2.269.162, 535.079 y 62.919 euros.

El Govern se compromete a hablitar en abril a los dinamizadores

■ El Govern prevé adelantar el año que viene la incorporación de los dinamizadores a cargo del Servei d’Ocupació de Catalunya que durante el verano actúan como mediadores y facilitadores con el colectivo de los temporeros en los municipios con mayor afluencia de estos. Este año, una incidencia burocrática ha hecho que los 77 dinamizadores no hayan podido ponerse a disposición de los ayuntamientos hasta finales del mes de junio o comienzos de julio, según el caso. La delegada del Govern en Lleida, Solés Carabasa, anunció ayer que el año que viene las incorporaciones podrán comenzar en los meses de marzo y abril y que se prolongarán hasta octubre. El retraso en la habilitación de estos puestos ha provocado este verano duras críticas por parte de los alcaldes del Baix Segre.