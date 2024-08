Raimat inicia la vendimia en fechas habituales y con una previsión de calidad excelente

Publicado por redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La bodega Raimat, de la DO Costers del Segre, ha iniciado este lunes la vendimia. Por su situación y clima es, tradicionalmente, una de las primeras vendimias de Europa, aunque este año vuelve a iniciarse en agosto gracias a las buenas temperaturas de mayo y junio y la ausencia de olas de calor persistentes hasta finales de julio. Hay que recordar que en 2022, excepcionalmente cálido, la vendimia empezó el 29 de julio y, el año pasado, el 31, después de la primavera más seca y cálida desde que hay registros.

La previsión de la bodega es recoger cerca de 6’5 millones de kilogramos de uva (100% ecológico) para los vinos de Raimat, un 10% menos que en 2023, por culpa de las heladas que afectaron parte de la viña el pasado mes de abril. Con respecto a la calidad, se prevé un añada excelente, con cepas totalmente sanas y una uva muy equilibrada.

Para Joan Esteve, director del celler,"la meteorología de este 2024 ha sido más normal, a pesar de que seguimos en emergencia climática. Por lo tanto, para garantizar una producción vitivinícola de calidad y sostenible, tenemos que seguir innovando, practicando agricultura regenerativa y siendo cada vez más eficientes en el uso del agua; con técnicas de riego de precisión o soterrado.”

Unas ochenta personas participarán en la vendimia, que empieza con la cosecha de las variedades chardonnay, pinot noir y moscatel, sigue con albariño y godello, y acaba con tempranillo, garnacha y cabernet sauvignon, hacia octubre. En Raimat, bodega con la mayor viña ecológica del mundo, se inicia la vendimia de madrugada, en las horas más frescas del día, de forma manual y por una sola cara de la vid. Así se consigue la selección de la mejor uva, con el objetivo de obtener expresiones únicas a nivel de sabor y aromas.

Pioneros en el uso de luz ultravioleta en la viña

La bodega leridana también vuelve a ser pionera en técnicas de viticultura ecológica y esta vendimia recogerá por primera vez uva de vides que no han recibido ningún tipo de pesticida: ni químico ni orgánico (lo que se usa en la viticultura ecológica). Lo ha conseguido gracias a un innovador sistema para controlar enfermedades de la viña como el oídio y el mildiu sólo a través de luz ultravioleta tipo C. se ha aplicado con un prototipo con forma de túnel en una extensión de cerca de 5 hectáreas (el equivalente en 5 campos de fútbol). En las vides de esta zona no se les ha aplicado ningún producto fungicida, hasta ahora imprescindibles para prevenir y controlar este tipo de hongos. Los resultados son muy prometedores, según la bodega.

Prototipo de Raimat para aplicar luz ultravioleta en las vides.Bodega Raimat

Las claves de esta técnica son las propiedades de las ondas UV tipo C y la aplicación nocturna. La mayoría de microorganismos que crecen en la planta han desarrollado defensas bioquímicas que se activan con la luz solar, pero no funcionan de noche. Por eso, la aplicación de luz UV de noche, y con bajas emisiones, consigue matar al patógeno sin dañar a la planta ni los insectos beneficiosos.

La aplicación de luz ultravioleta nocturna para controlar los hongos en los cultivos se inició a finales del siglo XX de forma experimental en los Estados Unidos, después de que investigadores de la Universidad de Cornell (Nueva York) demostraran su eficacia. Este tipo de luz, en cambio, ya se utiliza para desinfectar espacios como hospitales.