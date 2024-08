Los viveristas urgen no bajar la guardia frente a la sequía

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Federación de Viveristas de Catalunya reclama al nuevo ejecutivo de la Generalitat mantener la lucha contra la sequía. Según afirma su presidente, el leridano David Borda, ya se cometió el error de no hacer nada después de la sequía de 2008 y se ha pagado en estos últimos años. Remarca que “con un cambio climático que cada vez se sufre más, el país debe estar preparado, y no sólo una parte del mismo”. Todo ello Borda lo ha alertado después de que el anterior Govern hablara hace unas semanas de las desaladoras como el elemento que pondría remedio a los escenarios futuros de incertidumbre de carencia de agua. El presidente de esta entidad que aglutina a los viveristas catalanes y productores de planta ornamental ha recordado que la medida sólo afecta al agua de boca de las grandes urbes, como el área metropolitana de Barcelona. Por eso, añade, no se puede hablar en ningún caso de problema solucionado. Y más teniendo en cuenta que los episodios de sequía se repetirán más temprano que tarde, según apuntan numerosos expertos.

Borda asegura que sería cerrar en falso esta carpeta porque deja prácticamente con la misma situación y, por tanto incertidumbre, en el sector primario. Además, recuerda que cuando faltó agua, los más perjudicados fueron los agricultores. Y añade que en el caso del sector que representa, esta situación se ha acentuado puesto que al ser minoritario prácticamente no han tenido la interlocución necesaria con la administración para prever y gestionar estos escenarios. “De hecho ha ocurrido más bien lo contrario: en algunos casos se ha avisado de hoy para mañana a algunos viveristas que ya no podrían regar, algo que finalmente no ha ocurrido pero que podía haberles llevado a la ruina”, explica.

Algunas plantas que trabajan los viveristas requieren años de inversiones

Apunta que, según el tipo de planta con la que se trabaja, existen inversiones en algunas de ellas que están a varios años vista. Por ejemplo, quien tiene palmeras puede estar cuidando unos 20 años. Además, deben hacer crecer las plantas sin poder asegurarlas.