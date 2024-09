La cosecha de pistacho en el Urgell, ligeramente inferior a la del 2023

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

Los agricultores del Urgell han empezado esta semana la cosecha del pistacho mientras que en otras zonas de Lleida ya lo hicieron hace unas semanas. Ramon Boleda, payés de Verdú, explicó ayer que la previsión es que la cosecha de este 2024 sea ligeramente inferior a la del 2023 al ser “un año off”. Se refiere así a que se trata de una producción marcada por la vecería, en la que se suceden años con producciones elevadas y otras bajas. Según Boleda, “la producción de los árboles de los pistachos cuando estos ya han cumplido 9 o 10 años es de entre 3.000 y 3.200 kg/hectárea en seco en “un año on” y de entre 1.800 y 2.000 kg/hectárea en “un año off” con una media de entre 2.000 y 2.500 kg/hectárea entre los dos años”. La producción, además, se verá afectada también por la sequía del año pasado ya que “con los restricciones de agua no pudimos regar lo que queríamos, y los botones de la flor del fruto no salieron como deseábamos”, apuntó. En esta campaña dijo que “no hemos tenido problema con el regadío. En un principio temíamos que volviese a haber restricciones pero finalmente llovió en el Pirineo y esto significa riqueza para el territorio”.

Esta será la primera campaña del pistacho que Boleda y otros 70 agricultores de Lleida no venderán sus pistachos al Grup Borges. Explicó que “nos hemos ido del proyecto de Borges porque la empresa no ha cumplido las expectativas que teníamos, de modo que este año en lugar de vender los pistachos en Catalunya, lo haremos en Aragón y la Mancha”. Boleda explicó que “había 500 hectáreas de riego de pistachos que pertenecían al Grup Borges y nadie los quería comprar porque había un contrato pero desde que nos hemos desligado de Borges, nos han llovido las ofertas: de la Mancha, de Aragón e incluso de Catalunya… Hay mucha gente interesada y se ha originado una guerra para comprarnos los pistachos”. Boleda destacó que “en teoría el contrato que nos ofrecía el Grup Borges era mejor que el precio de venta general pero vistas las liquidaciones de los últimos dos años, cualquier cosa es mejor”. Este payés cobró el año pasado unos 13.000 euros del Grup Borges por 13.500 kg de pistacho en seco mientras que con su comprador actual hubiese ingresado 81.000, dice. Según Boleda, “con la liquidación del 2023 no pagué ni el agua de riego. Entre agua y abonos me gasté 50.000 euros y esto sin contar los trabajos y la mano de obra, era perder dinero”.