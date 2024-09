Frente común para reforzar el liderazgo agroalimentario de Lleida y Catalunya

Un frente común de administraciones, otras instituciones y representantes del sector y de la ciudadanía para reforzar el liderazgo de Lleida y Catalunya en el sector agroalimentario, innovando y adaptándose a los retos de la próxima década. Esa fue la propuesta del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en la inauguración de la Fira de Sant Miquel.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, propuso ayer en la inauguración de la edición número setenta de la Fira de Sant Miquel un frente común de administraciones, instituciones, sector y ciudadanos para defender el liderazgo del sector de la agroalimentación de Catalunya. “Queremos estar presentes en Bruselas, donde se toman las decisiones, coordinarnos e ir todos a una. Lleida y Catalunya deben ser la punta de lanza de la nueva cultura agroalimentaria, lo tenemos todo para innovar y adaptarnos a los retos de los próximos diez años. Catalunya debe ser capaz de liderar las nuevas soluciones tecnológicas y de competitividad y eso no lo podremos hacer si no vamos todos a una, administraciones, empresas, Fira, sector, organizaciones y hacer una política de país”, afirmó. Ordeig reclamó “el apoyo de la sociedad catalana al sector agroalimentario, que es el primero de la economía catalana” y subrayó que “con la bioeconomía se abren nuevas perspectivas que no podemos desaprovechar”. Por ello, anunció que “destinaremos los recursos necesarios y los pediremos al Estado y a Bruselas, para que Catalunya pueda tener la infraestructura, los equipamientos, la formación y los centros de investigación necesarios para poder liderar el cambio”.

Ordeig también apostó por “tener muy claro el objetivo de la administración, que es ayudar a los agricultores y ganaderos”, para lo que invocó a la “vocación de servicio público”, y añadió que quiere mejorar la eficiencia “simplificando la burocracia” para el sector. “El sector está creciendo, pero tiene grandes desigualdades en la cadena de valor y no podemos perder agricultores porque perdemos capacidad productiva”, recalcó. Dijo que su propuesta de obligar a que a las administraciones deban llegar al menos al cincuenta por ciento de sus compras públicas de alimentos de proximidad aún no tiene calendario, pero defendió que “no tiene sentido que teniendo productos de aquí se traigan de la otra punta del mundo porque la huella ecológica es mucho mayor”. De hecho, ve una “contradicción” que su propio departamento tenga dificultades para comprar productos de proximidad. Asimismo, avanzó que pedirá al ministro de Agricultura, Luis Planas, que hoy visitará el certamen, “la modernización del canal d’Urgell y trabajar conjuntamente para resolver “temas que garanticen la competitividad del territorio”.Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, afirmó que “hemos de avanzar de la mano de todos” e incidió en que “estamos más que nunca decididos a impulsar la Fira para impulsar Lleida como un verdadero hub agroalimentario y ser referentes de la concentración de la comunidad de alta capacidad innovadora”. Para ello, ve clave, entre otras cuestiones, mejorar las comunicaciones ferroviarias con un sistema de Rodalies, asegurar las conexiones internacionales y la conectividad del aeropuerto de Alguaire por vía férrea con la ciudad y los polígonos industriales”. Defendió también la importancia de las exportaciones de productos de Lleida y “una apuesta decidida de país por el sector agroalimentario”.

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, aseguró durante la inauguración del certamen que “si la Catalunya rural se empobrece, será el país entero el que estará en riesgo”. Por ello, emplazó a la Generalitat a aumentar su apuesta por Lleida y su territorio, igual que había hecho minutos antes el presidente de la Cámara de Comercio, Jaume Saltó. “Necesitamos que el Govern haga cosas por Lleida. Siempre hemos sido los más perjudicados”, indicó Saltó. Abogó por la innovación y llevar adelante el polígono de Torreblanca e infraestructuras ferroviarias para transportar productos de forma sostenible. “No podemos seguir moviendo cien camiones de pienso al día hacia el puerto de Tarragona”, apuntó.

