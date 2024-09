CCOO culpa a las ETT de la “precariedad”en el campo

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

CCOO situó ayer el acceso a un alojamiento en condiciones y el cumplimiento en el correcto pago de salarios como sus principales prioridades en el marco del sector agrario, y situó a las empresas de trabajo temporal (ETTs) como “foco de precariedad laboral” en este sector. Así lo detallaron ayer responsables del sindicato de Lleida y Aragón, Cristina Rodríguez y Nacho Serrano, respectivamente, que hicieron un balance de la campaña agraria en la capital del Segrià.

Denunciaron que algunas de estas firmas causan “indefensión” a los trabajadores porque no les ofrecen suficiente información o incurren en “incumplimientos graves” a nivel contractual o a la hora de facilitar una vivienda a los temporeros, lo que a menudo, aseguran, conlleva la aparición de “asentamientos en condiciones infrahumanas”. Cristina Rodríguez insistió en que muchos de estos problemas surgen por la actuación de las ETTs como intermediarias entre el empresario y los empleados, lo que además, detalló, agrava la dificultad de los trabajadores de denunciar situaciones abusivas. Reconoció que no todas las empresas de este tipo cometen irregularidades, y afirmó que los payeses son “muy corresponsables” de estas malas prácticas. Por ello, Rodríguez y Serrano reclamóaron a estas firmas cumplir los convenios laborales del campo y que las ETTs que operen en Lleida tengan una sede física aquí, con el propósito de agilizar los trámites en caso de que haya denuncias por posibles irregularidades. También pidió a Inspección de Trabajo implicación para garantizar los derechos de los trabajadores. Rodríguez indicó que el sindicato denunció el año pasado a la ETT Rural Agrícola Natasha por vulnerar derechos laborales y no pagar salarios. Inspección de Trabajo dio la razón a CCOO en mayo, como publicó SEGRE. Por su parte, el coordinador del Área de Industria del sindicato en Lleida, Ventura Campo, emplazó a los agricultores a contratar directamente a sus empleados y a velar por el cumplimiento de los convenios.

