UP alerta que apenas podrán cubrir costes de producción de la fruta

La mesa redonda que UP celebró ayer en el marco de su aniversario. - MARC CODINAS

Unió de Pagesos alerta de que la campaña de la fruta de este año cubrirá los costes de producción en fruta de hueso y manzana. En general, los árboles han tenido una buena floración y, en manzana, se espera que la cosecha sea similar a la de los últimos cinco años, a pesar de los estragos de las granizadas que afectaron al llano de Lleida y la sequía en zonas del Priorat, Baix Camp y Terres de l’Ebre. Por otra parte, la campaña de la pera ha sido “más negativa” por la falta de agua y las altas temperaturas de la campaña de 2023, que incidieron en la formación de las yemas florales. En este sentido, el sindicato reiteró que las pérdidas alcanzan hasta el 60 por ciento de la producción, unos 75 millones de euros en toda Catalunya.

El sindicato hizo ayer balance de la campaña en el marco de la Fira de Sant Miquel y el 39 Saló Eurofruit, donde celebró también unas jornadas para conmemorar los 50 años de historia de la organización en Ponent en la que tuvo lugar una mesa redonda para repasar su medio siglo de acción sindical en el territorio. En cuanto al balance de la campaña, el sector de la pera aún arrastra los efectos de la sequía, y el responsable nacional del sector de Fruita Dolça de UP, Jaume Gardeñes, apuntó que la producción de este año se sitúa sobre el 40% con pérdidas de 7.205 euros por hectárea. Apuntó que a pesar de cubrir costes de producción en fruta de hueso y manzana, no se cubrirán las amortizaciones. Por otra parte, Gardeñes indicó que los precios no remontaron en relación con el aumento de los costes al mismo tiempo que advirtió que el sector sufre la falta de mano de obra disponible.