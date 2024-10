Las cooperativas prevén un 20% menos de aceite de oliva en Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La cosecha de aceite de oliva en Lleida caerá un 20% este año respecto a la producción respecto al año pasado, pasando de 8.813 a 7.000 toneladas, según datos de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), lastrada por la sequía del año pasado y de varias campañas a la baja. Según la FCAC, el riego de apoyo conseguiría salvar la cosecha en algunas zonas, mientras la cosecha será muy escasa en el secano. Ya en agosto, como publicó SEGRE, la conselleria de Acción Climática estimó la producción de esta campaña 2023-2024 en las 8.667 toneladas, muy por debajo de las 10.009 de la temporada 2021-2022.

Para el conjunto de Catalunya, la FCAC estima que la cosecha de aceite caerá un 50% este año respecto a la producción media histórica y sólo alcanzará las 16.500 toneladas. El descenso será especialmente significativo en el Camp de Tarragona y en las Terres de l’Ebre, donde se hundirá un 65,4%. El bajón más importante será en el Baix Ebre y el Montsià. La FCAC alertó que esta situación de cosechar la mitad de lo habitual se ha producido en dos de las tres últimas campañas. Así pues, la cosecha de este año será bastante similar a la de 2022 (15.084 toneladas) y queda un 49,5% por debajo de la del año pasado, cuando se alcanzó las 32.674 toneladas.La caída de producción tendrá efectos “muy importantes” y supone un notable incremento de los gastos de las cooperativas productoras. “En algunos casos, podrían llegar a no abrir los molinos si la escasa producción no pudiera cubrir los costes de la actividad”, según advirtió Antoni Galceran, portavoz de aceite de oliva de la FCAC.

Mejora la previsión en el Estado con precios estables

Para el conjunto del Estado, la FCAC espera una producción de aceite de oliva de aproximada de 1.290.000 toneladas, similar a la media histórica, después de dos campañas consecutivas en las que no se alcanzaba 850.000 toneladas. En el resto de países productores no se prevé una gran producción por lo que la disponibilidad de aceite de oliva a nivel mundial no sería elevada y, por tanto, quedarán bastante equilibradas la oferta y la demanda. Este hecho hará que el precio del aceite virgen extra en origen no caiga, de nuevo, “por debajo de umbrales que perjudican a la sostenibilidad del sector”, según la FCAC.