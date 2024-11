Rendimiento históricamente bajo en el inicio de campaña del aceite

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El inicio de la campaña de producción de aceite en Lleida está marcado por un rendimiento de las olivas históricamente bajo. Las lluvias de las últimas semanas han sido muy positivas en las zonas de secano, donde muchos árboles se encontraban en una situación muy difícil, pero al mismo tiempo han provocado que las aceitunas se hinchen con agua. Así, si un rendimiento normal supondría la conversión de cien kilos de olivas en entre 17 y 20 de aceite de oliva, en estos momentos los índices de rendimiento apenas oscilarían entre un 10 y un 12%, en el mejor de los casos. Así lo explicó ayer el presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Les Garrigues, Enric Dalmau, quien dijo que nunca había visto índices tan bajos. Apuntó que a medida que la oliva vaya madurando, el rendimiento debería incrementarse, pero admitió que existe mucha incertidumbre sobre el desarrollo de la campaña. Todo ello, además, teniendo en cuenta la tendencia a la baja de los precios debido a la mejora de la producción en Andalucía. Recordó que si Catalunya produce 16 millones de kilos, Andalucía puede sacar al mercado mil. Con todo, no prevé que la caída de las cotizaciones sea muy acusada. Entretanto, el subdelegado del Gobierno, José Crespín, visitó ayer la cooperativa de Cervià de Les Garrigues que preside Dalmau.

Críticas de la DOP Garrigues al “apoyo” de Illa a Jaén

El presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Les Garrigues, Enric Dalmau, criticó ayer la presencia del president de la Generalitat, Salvador Illa, en una feria de promoción de aceite de Jaén en Badalona. Destacó que es una competencia directa del aceite catalán y consideró que la polémica generada alrededor en el sector local “debe servir para reflexionar al respecto y pensar si promocionar el producto de fuera supone perder mercado para el aceite local”. En este sentido, consideró que el president “no ha estado acertado. No quiero magnificar la repercusión que tiene, pero la imagen, desde luego, no ha sido la acertada”. A renglón seguido apuntó que “ójala nos montaran al sector leridano y catalán en su conjunto una feria para promocionarnos en Francia, por ejemplo”. En medio de la polémica, Salvador Illa aseguró ayer que “el aceite de oliva catalán es el mejor aceite de oliva”. Dijo que no acudió al evento “a promocionar el aceite de Jaén”, sino que atendió a una invitación de la Diputación de Jaén y lamentó que se haya hecho de ello “un arma de confrontación entre territorios”.