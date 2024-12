Miles de agricultores y ganaderos protestan en Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Miles de agricultores y ganaderos, unos 5.000 según las entidades organizadoras algunos de ellos llegados de Lleida, volvieron a echarse ayer a la calle para concentrarse frente al ministerio de Agricultura, convocados por Asaja y COAG, donde se integra JARC, para protestar contra el acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur – Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay–, y avisaron de que esta concentración será “solo el principio” si el acuerdo sigue adelante y no se responde a sus peticiones. Las organizaciones agrarias detallaron que el contenido del acuerdo que se ha logrado por parte de la UE supondrá una “competencia desleal” para los agricultores españoles. El sector agrario denuncia como el principal problema que a los países que componen Mercosur no se les exige los requisitos y estándares sanitarios y fitosanitarios que vienen cumpliendo los agricultores y ganaderos de la UE. A su juicio, esto favorece las importaciones de productos agrarios por debajo de costes de producción, como moneda de cambio de los intereses de otros sectores, como el industrial, y pone en peligro miles de explotaciones familiares. Este pacto perjudica y amenaza con acabar con nuestro modelo de agricultura y ganadería tradicionales”, afirmó el presidente de Asaja en Catalunya, Pere Roqué. Por su parte, el presidente de JARC, Joan Carles Massot, reclamó al Gobierno central medidas para mitigar los efectos negativos que afirmó que conllevará el tratado.“Es incomprensible que no se incluyan medidas compensatorias para los ganaderos y agricultores que verán sus ingresos afectados por este acuerdo”, aseveró.

El pacto con Mercosur puede tener efectos diferentes en función de los sectores. Algunas fuentes apuntan que puede potenciar las ventas españolas de los productos más exportados como el aceite de oliva y el vino. Pero, al mismo tiempo, levanta el rechazo de sectores como el hortofrutícola y el ganadero por el impacto que puedan tener las compras en Mercosur. En especial se alerta que puede abrir las puertas a las importaciones de carne de vacuno y de pollo, dos ganaderías muy importantes en las comarcas de Lleida, de animales que no cumplen los mismos requisitos en materia sanitaria y de bienestar animal que en Europa, por ejemplo. Paralelamente, se prevé que el acuerdo abra las puertas a productos industriales europeos en esos países, como puede ser el caso de los automóviles.

Planas defiende el tratado y afirma que es “una gran oportunidad”

El ministro de Agricultura, Luis Planas, continuó ayer defendiendo que el acuerdo en el seno de la Unión Europea con los países de Mercosur, negando que vaya a suponer una alteración de mercados de los productos en el marco comunitario y descartando que, pese a las movilizaciones originadas tanto en España como en Francia, vayan a agudizarse como ocurriera a principios de año. Planas que expresó su “absoluto respeto” por las protestas, agregó que su visión del acuerdo pasa por “una gran oportunidad para España y para la Unión Europea”, ya que se podrá ampliar el mercado de exportaciones a países que suponen más de 260 millones de personas. Mercosur conforma “un gran mercado” en el que, además, las más de 200 figuras de calidad a nivel europeo estarán protegidas; al tiempo que el pacto incluye cláusulas de salvaguarda por si fuera necesario corregir el mercado, aseveró.