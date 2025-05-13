UP amenaza con movilizaciones si la Generalitat no ataca las superpoblaciones de conejos, jabalíes y corzos

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

"Si no actúan, habrá consecuencias en la calle", advirtió este martes Néstor Serra, coordinador de la organización agraria UP (Unió de Pagesos) en el Segrià, ante el vacío de gestión que se está produciendo entre el final de la emergencia cinegética por la superpoblación de conejos en el llano de Lleida el 30 de abril y el despliegue del PCP (Plan de Control Poblacional) de esta especie, que sigue en fase de elaboración.

La organización agraria reclama a los departamentos de Agricultura y de Interior de la Generalitat que vuelvan a aplicar medidas de control a la superpoblación de conejo y que las apliquen también a las de jabalí y de corzo. Las tres se están extendiendo y su impacto en los cultivos está creciendo de manera paralela.

La entidad reclama al Govern catalán "que haga de la gestión de la superpoblación de fauna en el llano de Lleida una prioridad de país", en referencia al calificativo que el President Salvador Illa aplicó hace unas semanas a esa situación en el congreso de UP.