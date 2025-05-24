Sube el precio de la manzana Golden y baja el del aceite de oliva

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Las naranjas, las manzanas Golden y las cebollas son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en mayo en comparación con abril, según un informe elaborado por Facua. En concreto, las mallas de naranjas han experimentado un incremento medio del 18,3%, el kilo de Golden se ha encarecido un 6,4%, llegando a alcanzar los 2,79 euros, y las cebollas cuestan este mes de media un 5,7% más. Entre los productos que más se han encarecido se encuentran también los limones (2,1%), el brik de leche entera (0,6%) o el kilo de arroz redondo (0,1%). Por el contrario, hay otros comestibles que han reducido su precio, como el litro del aceite de oliva, que ahora es un 3,6% más barato que hace un mes, las uvas blancas sin pepitas (-6,6%) o los champiñones laminados (-10,1%).

Si la comparación se hace en los últimos 12 meses, los limones son el alimento que más se ha encarecido, un 44% de media. Le siguen las peras Conferencia, que actualmente tiene un precio un 22 por ciento superior que el registrado hace un año, y la docena de huevos, con un incremento del 20,3%. Un aumento significativo también han registrado los ajos (un 19,1%), la malla de naranjas (18,2%), las manzanas Golden (16,7%), el kilo de cebollas (13,5%), el aceite de girasol (un 11,7%), las uvas blancas sin pepitas (4,6%), el kilo de lentejas pardina (4,2%) el kilo de arroz redondo (3,2%), el brik de leche entera (3%) y la harina de trigo (1,5%).

El aceite de oliva, por su parte, ha sido el producto que ha registrado una bajada más acusada de precio en los últimos 12 meses, ya que de media registra una caída del 42%. En concreto el precio medio del litro ha pasado de los 13,5 euros a los 7,8 euros.

Por su parte, las lechugas iceberg acumulan una bajada del 7,0%, mientras que también cuestan menos que hace un año las zanahorias (-5,4%), los champiñones (-1,4%) el paquete de macarrones (-1,2%) o las patatas(-0,4%).