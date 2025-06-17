SEGRE

El Govern aprueba un plan para potenciar la ganadería extensiva en el Pirineo y Prepirineo

El plan de acción 2025-2028 incluye 33 medidas y la creación de un observatorio para identificar las explotaciones en riesgo

Un ganadero con el rebaño de vacas en la montaña de Llessui en una imagen de archivo.

Un ganadero con el rebaño de vacas en la montaña de Llessui en una imagen de archivo.Marta Lluvich / ACN

El Govern ha aprobado el Plan de acción de la ganadería extensiva 2025-2028, que incluye un total de 33 medidas concretas con el objetivo de potenciar la ganadería extensiva en el Pirineo y Prepirineo. El plan también prevé la creación de un observatorio para hacer un seguimiento continuo del sector y formular propuestas de mejora, así como para identificar explotaciones en riesgo de desaparecer con la finalidad de desarrollar medidas de apoyo a medida. Desde el Govern consideran "prioritaria" la preservación de este modelo ganadero, ya que favorece la gestión del territorio, mitiga los efectos del cambio climático y ayuda a fijar a la gente en el territorio, entre otros. Por eso, el nuevo plan quiere potenciar la ganadería extensiva a las comarcas de montaña.

Además de la creación de un observatorio del sector, las medidas del Plan también incluyen acciones dirigidas a la mejora de la producción y la comercialización, líneas transversales de apoyo y ayudas, la gestión de la fauna salvaje y un último bloque con medidas de formación y asesoramiento.

Entre las actuaciones orientadas a las medidas de apoyo están la revisión y la simplificación de las ayudas para la ganadería extensiva para que sean más accesibles. También prevé la creación de un plan| específico para la ganadería extensiva dentro del Programa de desarrollo rural, la priorización de la ganadería extensiva para créditos con el Instituto Catalán de Finanzas, y la creación de una línea de ayuda para contratar pastores de montaña para guardar rebaños en verano en reservas de la Generalitat.

Para cubrir todo el Pirineo y Prepirineo y otras áreas donde se puedan ubicar explotaciones de ganadería extensiva de manera eficiente, el Plan propone establecer una estructura basada en equipos situados en los Servicios Territoriales o en las oficinas comarcales de la Seu d'Urgell (Alt Urgell), Tremp (Pallars Jussà), Ripoll (Ripollès) y Solsona (Solsonès). El Govern también propone puntos de atención y apoyo técnico en otras zonas que considera estratégicas, como Sort, Berga o Puigcerdà, y una red de colaboración con escuelas agrarias y centros de investigación y tecnológicos para dar apoyo técnico a los ganaderos.

El Plan de acción de la ganadería extensiva 2025-2028 está alineado con la Estrategia alimentaria de Catalunya. El objetivo es articular un sistema alimentario integral, sostenible, competitivo, arraigado territorialmente en el país y basado en su diversidad, que produzca unos alimentos saludables, accesibles y de calidad, reconocidos por los consumidores.

