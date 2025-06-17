El Govern aprueba un plan para potenciar la ganadería extensiva en el Pirineo y Prepirineo

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El Govern ha aprobado el Plan de acción de la ganadería extensiva 2025-2028, que incluye un total de 33 medidas concretas con el objetivo de potenciar la ganadería extensiva en el Pirineo y Prepirineo. El plan también prevé la creación de un observatorio para hacer un seguimiento continuo del sector y formular propuestas de mejora, así como para identificar explotaciones en riesgo de desaparecer con la finalidad de desarrollar medidas de apoyo a medida. Desde el Govern consideran "prioritaria" la preservación de este modelo ganadero, ya que favorece la gestión del territorio, mitiga los efectos del cambio climático y ayuda a fijar a la gente en el territorio, entre otros. Por eso, el nuevo plan quiere potenciar la ganadería extensiva a las comarcas de montaña.

Además de la creación de un observatorio del sector, las medidas del Plan también incluyen acciones dirigidas a la mejora de la producción y la comercialización, líneas transversales de apoyo y ayudas, la gestión de la fauna salvaje y un último bloque con medidas de formación y asesoramiento.

Entre las actuaciones orientadas a las medidas de apoyo están la revisión y la simplificación de las ayudas para la ganadería extensiva para que sean más accesibles. También prevé la creación de un plan| específico para la ganadería extensiva dentro del Programa de desarrollo rural, la priorización de la ganadería extensiva para créditos con el Instituto Catalán de Finanzas, y la creación de una línea de ayuda para contratar pastores de montaña para guardar rebaños en verano en reservas de la Generalitat.

Para cubrir todo el Pirineo y Prepirineo y otras áreas donde se puedan ubicar explotaciones de ganadería extensiva de manera eficiente, el Plan propone establecer una estructura basada en equipos situados en los Servicios Territoriales o en las oficinas comarcales de la Seu d'Urgell (Alt Urgell), Tremp (Pallars Jussà), Ripoll (Ripollès) y Solsona (Solsonès). El Govern también propone puntos de atención y apoyo técnico en otras zonas que considera estratégicas, como Sort, Berga o Puigcerdà, y una red de colaboración con escuelas agrarias y centros de investigación y tecnológicos para dar apoyo técnico a los ganaderos.

El Plan de acción de la ganadería extensiva 2025-2028 está alineado con la Estrategia alimentaria de Catalunya. El objetivo es articular un sistema alimentario integral, sostenible, competitivo, arraigado territorialmente en el país y basado en su diversidad, que produzca unos alimentos saludables, accesibles y de calidad, reconocidos por los consumidores.