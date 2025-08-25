Empieza la campaña de la almendra con buenas previsiones de cosecha y un repunte en los precios

Un agricultors descarga las almendras que ha recogido con la máquina dentro de un remolque en Sarroca de Lleida.Anna Berga / ACN

Los productores de almendra ya han empezado la campaña de cosecha con buenas previsiones, tanto con respecto al volumen y a la calidad de fruto, como al precio, que puede repuntar, según las primeras estimaciones del sector. Las buenas previsiones se deben a las lluvias de la primavera y a la ausencia de episodios meteorológicos adversos durante la formación y crecimiento de las almendras. En especial, las producciones serán altas en los campos de regadío, donde los kilos obtenidos pueden multiplicar por 15 o 20 a los de las fincas de secano, ha explicado el responsable de Fruta Seca de Jarc, Xavier Cullerés. Por este motivo, el sindicato pide al Govern que "apueste para hacer llegar agua en las fincas a un precio asequible".

La cosecha de almendra se ha adelantado una semana respecto de la media habitual y se alargará hasta mediados de octubre. En el caso de las comarcas de Ponent, la recolección empezó la segunda semana de agosto con variedades tempranas.

Las lluvias de la primavera, junto con la ausencia de heladas y granizadas importantes en los campos de almendros, han propiciado un fruto bueno y de calidad. De manera puntual, sin embargo, las olas de calor, y en especial la que se registró a finales de junio, han provocado que las almendras de algunas ramas no se hayan acabado de formar. "A medida que vayamos recogiendo veremos si eso ha afectado mucho o no, pero esperamos que sea una afectación general", ha explicado Xavier Cullerés, jefe de la sectorial de Fruta Seca de Jarc.

Con respecto a los precios, se estima un "repunte importante" respecto al anterior, ha explicado Cullerés. Hace un año, los precios se situaban sobre los cuatro euros, mientras que las primeras cotizaciones de este año se sitúan entre los 5,30 y los 6,30 euros por kilo, en función de la variedad. Además, el sector estima un incremento de estos precios a lo largo de la campaña por el aumento de la demanda y la selección de calibres superiores.

Jarc pide apostar por el regadío

En Catalunya se recogerán este año un total de 32.970 toneladas de almendras repartidas en 26.272 hectáreas de superficie productiva, según los datos provisionales del Departamento de Agricultura del mes de junio.

Las fincas de secano representan en torno al 61% de la superficie de almendro, aunque su producción es inferior respecto de las de regadío, que representan el otro 39%. De hecho, Cullerés afirma que las fincas de regadío pueden llegar a producir "hasta 15 o 20 veces más kilos" que las de secano.

"El secano está condenado", sostiene Cullerés. Por este motivo, reclama al Govern que "apueste" por priorizar proyectos de regadíos que hagan llegar el agua en las fincas "a un precio asequible que haga que los cultivos sean competitivos" para que los profesionales puedan seguir viviendo del campesinado.

Priorizar la almendra catalana

Los frutos secos es uno de los sectores afectados por el acuerdo arancelario de la Unión Europea y los Estados Unidos. La fruta seca exportada al país norteamericano incluirá un gravamen del 15%, mientras que los productos importados de este país tendrán "acceso preferencial" a la UE.

Desde Jarc, consideran que esta medida afectará a la competitividad de los productos europeos y, ante eso, piden a los compradores y elaboradores catalanes que prioricen la compra de almendra catalana por delante de la de los Estados Unidos.

Según ha explicado Cullerés, España exporta "poca" almendra al país norteamericano, pero, en cambio, es el principal comprador de almendras californianas de la UE. Según los últimos datos provisionales del Ministerio de Economía, el año pasado España importó almendras por un valor de 267,45 millones de euros, cifra que supone el 65% del total de las importaciones españolas de este producto.