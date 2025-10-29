Andreu Viladegut, elegido nuevo presidente de Afrucat

Viladegut, en el centro, junto a Montse Baró y la junta de Afrucat. - AFRUCAT

La Asamblea de Afrucat ratificó ayer la propuesta de la junta directiva del relevo en el cargo de la actual presidenta, Montse Baró, por Andreu Viladegut de Soses.

Viladegut es productor y socio de la cooperativa de Soses, de la que fue presidente durante cuatro años y de la que formó parte de su consejo rector durante más de 23.

En la nueva estructura de la junta, Montse Baró, de Baró e Hijos, sustituirá a Ignasi Argilés, de Nufri, en el cargo de vicepresidente, mientras que Joan Serentill, de Fruilar, se mantendrá como secretario de Afrucat.

Viladegut, que ya formaba parte de la junta de Afrucat, mostró su agradecimiento a la confianza de los todos los socios de la entidad y afirmó que afronta el nuevo cargo como un reto personal y un privilegio.

El nuevo presidente consideró que la agenda 2030 representa un reto importante por la fruticultura y hará falta una fuerte adaptación de las plantaciones al cambio climático y a la problemática que representa hoy en día la mano de obra.

Asimismo, para Viladegut el futuro del sector frutícola catalán pasa por la robotización, la modernización y la digitalización de las explotaciones.