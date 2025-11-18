Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La producción de aceite de oliva continúa en crisis por tercer año consecutivo, según ha alertado Unió de Pagesos este martes. El sindicato agrario catalán ha calificado la campaña actual como "nefasta", con pérdidas que oscilan entre el 40% y el 70% de la cosecha. La falta de lluvias y episodios de granizadas han sido los principales factores que han disminuido drásticamente la producción, afectando especialmente a las fincas de secano.

A pesar de las precipitaciones registradas durante el otoño de este 2025, las escasas lluvias han limitado el desarrollo del fruto en muchas zonas productoras. La larga sequía acumulada en varias comarcas ha alterado profundamente el ciclo vegetativo de los olivos, impidiéndoles recuperar su capacidad productiva. El sindicato también ha destacado que la producción en fincas con riego de soporte ha experimentado un descenso considerable a causa de la escasa pluviometría de los últimos tres años.

El Alt Camp encabeza la lista de comarcas más afectadas, con pérdidas totales tanto en secano como en regadío, después de una campaña anterior que ya fue calificada de "muy floja". En el Urgell, la Segarra y el Baix Penedès, las pérdidas llegan en algunos casos hasta el 70%. Les lluvias otoñales sólo han beneficiado los árboles con aceituna verde, pero han resultado contraproducentes en ejemplares más estresados, donde el agua y los recientes episodios de viento han provocado la caída del fruto.

Impacto desigual según las zonas productoras

En el Tarragonès, la cosecha inicialmente parecía "correcta" porque los árboles no presentaban tanto estrés hídrico, pero las perspectivas han empeorado en las últimas semanas con el aumento de olivas afectadas por la mosca del olivo, causando ya la pérdida de un 30% el fruto en esta comarca.

En la Ribera d'Ebre, donde el cultivo en secano es minoritario, las lluvias de finales de septiembre y principios de octubre han permitido mantener una producción del 60%. En cambio, los cultivos intensivos de nueva plantación muestran una caída notable. En el Priorat, la falta persistente de lluvia hace prever una producción muy escasa.

Les comarcas del Baix Ebre y el Montsià presentan un panorama heterogéneo. Les zonas afectadas por granizadas y la borrasca registran pérdidas totales del 100%, mientras que en los casos más favorables no superan el 60% de producción. El exceso de humedad está provocando que los frutos se pudran en los árboles, y las intensas lluvias de octubre han dificultado la aplicación de tratamientos fitosanitarios.

Daños por granizada en el Baix Segrià

En el Baix Segrià, la granizada que afectó Maials, Llardecans y Seròs ha causado daños que oscilan entre el 30% y el 100%. Les plantaciones de superintensivo han sido las más perjudicadas, y el sindicato reclama a Agroseguro celeridad en los peritajes para evaluar los daños.

A pesar de este escenario desfavorable, Unió de Pagesos estima que los precios del aceite podrían mantenerse estables durante los próximos meses, "a pesar de la creciente presión sobre el sector", según han manifestado fuentes del sindicato agrario catalán.