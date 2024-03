Amigó, el portero goleador

La ya desaparecida Unió Esportiva Lleida como el actual Lleida Esportiu pueden presumir de haber contado siempre con grandes porteros en su plantilla. Vicente Amigó (Silla, 1954) fue un jugador carismático y uno de los más queridos por la afición. Llegó al club en 1982, procedente del Sabadell, y permaneció hasta la temporada 87-88 después de haber conseguido el ascenso a Segunda en la anterior. Sin embargo, lo más sorprendente es que el año de su debut en el equipo en Segunda B, con Roberto Álvarez como entrenador consiguió acabar la Liga, además de haber jugado los 38 partidos del campeonato (3.420 minutos) como el segundo máximo goleador del Lleida, con seis goles, solo superado por los doce del delantero Lozano.

La razón de este récord difícilmente superable en el fútbol español es que era el responsable de lanzar los penaltis que los árbitros señalaban al equipo rival. Amigó recuerda como se produjo el hecho. “Al acabar los entrenos nos quedábamos los porteros y los delanteros para ensayar los lanzamientos. Pedí permiso y coloqué tres por la escuadra de manera consecutiva. A Roberto le encantó y me nombró el lanzador oficial”.

Vicente Amigó, una estrella en el Lleida de los años 80.

Amigó marcó seis de manera consecutiva en San Mamés ante el Bilbao At (primera derrota del líder imbatido); El Sadar ante el Osasuna Promesas; Segalar ante el Binéfar; y ya en el Camp d’Esports ante Logroñés, Erandio y Racing de Ferrol. La racha se truncó en El Alcoraz ante el Huesca. “Lo transformé pero el árbitro mandó repetirlo y Garde, su portero, me lo detuvo. Fui al rechace y volvió a hacerme penalti pero el colegiado no lo pitó. Luego fallé otro ante el Barakaldo y ya lo dejé”.

Esa campaña, con un equipo a base de canteranos y cedidos, el Lleida logró clasificarse para disputar la Copa del Rey. Cabe recordar que esos años debutaron jugadores como Miguel Rubio, Luis Elcacho, Antoni Palau, Hernández, Gomá, Carmona, Humberto y Canadell. Ya jugaban en él Alió, Alegre o Jaimejuán. Amigó, que estuvo en el Nàstic entre 1972 y 79 (también defendió las porterías del Hércules como cedido por el club blaugrana, y del Sabadell), fue fichado por el Barça en la campaña 79-80 con Joaquim Rifé como entrenador y que venía de ganar la Recopa ante el Fortuna de Düsseldorf. Jugó cinco partidos como titular y una eliminatoria de la UEFA ante el Akranes de Reikiavik (0-1 en la ida, y 5-0 en la vuelta en el Camp Nou), antes de ser sustituido bajo palos por Pello Artola. En ese equipo figuraban jugadores de la talla de Asensi, Lobo Carrasco, Boquerón Esteban, Carles Rexach, Hans Krankl, Torito Zuviría, Milonguita Heredia, Tente Sánchez, Olmo, Chus Landáburu o Allan Simonsen.

Un equipo de la campaña 82-83 ■ De pie (de izquierda a derecha), Lozano, Vicente Amigó, Pombo, Alegre, Puig Solsona y Ángel Oliva. Agachados, en el mismo orden, Lago, Echevarría, Julio Pejenaute, Juanjo Lecumberri y Biota. El rival, ese domingo, fue el Logroñés y acabó con un empate a uno. Amigó marcó de penalti, el 1-0, en el minuto 60 de partido

La titularidad se la ganó durante la pretemporada jugando la final del torneo Ciudad de Palma ante los brasileños del Vasco de Gama. 0-0 tras los noventa minutos reglamentarios y la prórroga, por lo que hubo de irse a una interminable tanda de penaltis. Amigó detuvo hasta cuatro lanzamientos a los cariocas y además transformó el definitivo que le dio el trofeo al Barça. Mundo Deportivo lo tituló ese día “Portero de noche”, en referencia a la película de Liliana Cavani, de 1974, con Charlotte Rampling y Dirk Bogarde.