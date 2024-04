Pepe Granés, el gran maestro

En febrero de 2022, aunque el hecho no ha trascendido hasta ahora, fallecía Pepe Granés (Lleida, 1934) en la residencia Santiago Rusiñol de Aranjuez, donde permanecía ingresado desde hacía años ayudado por la Asociación de Veteranos del Real Madrid. A los lectores más jóvenes probablemente el nombre no les diga nada, pero para los de más edad, Granés fue uno de los mejores futbolistas que ha dado este deporte en España. Lo tenía absolutamente todo: físico, rapidez, inteligencia, clarividencia para leer los partidos, capacidad de desborde y gol rematando con los dos pies y la cabeza. Las ruletas, rabonas y pases de tacón no tenían secretos para él. ¿Y por qué no llegó a gran estrella? Alfredo Di Stéfano, que siempre aseguró que era el futbolista que más le había impresionado, junto a Kubala y Luisito Suárez, de todos cuantos había conocido en España, lo explicó en una sola frase: “Tenía otras prioridades en la vida.”

Granés, en el Lleida.FDB

Y es que bohemio, díscolo, poco amante de la disciplina y, en cambio, enamorado de la noche, lo tuvo todo en las manos para triunfar, pero lo echó todo por la borda. Debutó en el Lleida en el 51-52 en Segunda División con tan solo 18 años y, con pocos partidos jugados, Santiago Bernabéu se lo llevó al Madrid, donde únicamente disputó amistosos. Luego pasó por el Betis, Castellón, Hércules, Terrassa, Condal, Europa, Mallorca y Reus, donde colgó las botas. Todos sus entrenadores coincidían en afirmar que era el jugador con mayor talento que habían visto jamás, pero también que no podían con él. Por eso nunca echó raíces en ningún sitio. En el Betis y el Europa, le llamaban “El Gran Maestro” y los espectadores se ponían en pie para aplaudir sus jugadas y sus goles, que, a semejanza de Curro Romero en los toros, aparecían de cuando en cuando y cuando él quería. En el Europa cuentan una anécdota que define su carácter. Era tan pre-sumido que cuando recibía un golpe jamás se recostaba sobre el césped si antes el masajista no le ponía una toalla bajo su cabeza. También se cuenta, lo explicaba con mucha gracia Antoni Gausí de sus tiempos en el Madrid, que al finalizar el entreno en el viejo Chamartín, Di Stéfano y Pepe Granés, con el resto de la plantilla como espectadores, se apostaban el aperitivo posterior a ver quién de los dos, desde distintas zonas del campo, enviaba más veces el balón a la cruceta. Casi siempre salía vencedor el leridano y el crack argentino debía rascarse el bolsillo.

Granés (izquierda) en Málaga junto a otro exleridano, Lluís PellicerDANI BADIA

Granés, fallecido a los 88 años de edad, jugó con la camiseta de la UE Lleida (entonces Unión Deportiva Lérida) en tres etapas distintas. Además de la ya mencionada, 51-52 en Segunda División, también formó parte de la plantilla azul en la 54-55, también en Segunda, y finalmente entre 1960 y 1962, ya en Tercera División. En total, cuatro temporadas en las que disputó un total de 56 partidos como titular (entonces aún no estaban autorizados los cambios) con 16 goles anotados. En Primera solo jugó en el Hércules de Alicante y un total de diez partidos, pero sin poder conseguir ningún gol.