20 años del último ascenso del Lleida

Ahora que el Lleida Esportiu va a disputar una fase de ascenso, en este caso a Primera RFEF, cabe recordar que en esta campaña 2023-2024 se cumplirán veinte años del último éxito, conseguido en un play-off, aunque fuese como la ya desaparecida UE Lleida. Si lo lo logra en esta, será el primero como Lleida Esportiu y también el último si, como parece, la entidad pasa a denominarse Lleida CF. Tanto como Lérida Balompié, Unión Deportiva Lérida, Unió Esportiva Lleida y Lleida Esportiu, las promociones se han mostrado esquivas con el Camp d’Esports con ocho pérdidas (algunas de manera sangrante) y tan solo cuatro logros.

Los jugadores celebran el 3-0, obra de Nakor Bueno.SEGRE

Con Miquel Pons como presidente, la UE Lleida, que acabó primera en su grupo de la Segunda B, tuvo que vérselas en su grupo con Pájara Playas, Cultural Leonesa y Celta B, que, dado que ese año el Celta descendió a Segunda, no tenía opciones al ascenso, aunque sí a ser el juez de la liguilla. Esa temporada la comenzó Paco Martínez Bonachera, que a mitad del ejercicio fue sustituido por Miguel Rubio. El play off comenzó con dos victorias ante la Leonesa (1-0) y Pájara Playas (0-1) y dos empates, en casa ante los canarios (0-0) y en León (1-1). Así que el partido ante los gallegos iba a ser clave, dados los resultados del resto de rivales. El 20 de junio de 2004, el Camp d’Esports congregó a 9.108 espectadores entregados a sus colores. La victoria daba el ascenso a una Segunda A que se había perdido tres temporadas atrás. Y los de Rubio no fallaron. Con el añorado Eduardo, jugaron Bruno Saltor, Pelegrí, Txema Alonso, Dani Marín, Piti, Sergio Rodríguez Borrell, Tarradellas, Santos y Lezaun (luego entrarían Nakor, Campabadal y Verde).

La grada no dejó de animar a su equipo.SEGRE

Los goles de Lezaun, Santos y Nakor provocaron una especie de locura colectiva que acabó con la rúa hasta la Paeria, donde los jugadores fueron recibidos en olor de multitud. En el resto de grupos, también lograron el ascenso Pontevedra, Racing de Ferrol y Nàstic de Tarragona.