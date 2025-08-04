Los reyes magos para la UD Lérida no eran una inocentada

La todavía Unión Deportiva Lérida, el nombre no se normalizaría hasta finales de los 70, pudo presumir de tener en sus filas a nada más y nada menos que tres internacionales, Estanislau Basora, Mariano Gonzalvo y Tomás Hernández, Moreno. Tres futbolistas que lo habían ganado todo en el FC Barcelona y que tras una polémica decisión de su entonces técnico, el húngaro Franz Platko, aquel a quien en 1928 Rafael Alberti le dedicó una oda tras la final de Copa ante la Real Sociedad, acabaron cedidos.

Moreno, Gonzalvo y Basora en el Camp d’Esports, en foto coloreada

La amistad del presidente leridano Josep Servat con el del Barça, Francesc Miró Sans, hizo que el club blaugrana “prestase” a los tres jugadores, que estaban apartados del equipo, a un Lleida que en el grupo Norte de la Segunda División, aquella temporada 55-56, estaba en plazas de descenso. Basora, Gonzalvo y Moreno consiguieron su objetivo, la permanencia de los azules.

La noticia que no se creyó nadie.

Lo más curioso del caso es que la noticia se publicó en La Mañana, entonces el único diario existente en la ciudad, el 28 de diciembre y la gran mayoría de los lectores no se la creyó, pensando que se trataba de una inocentada. No fue hasta el día siguiente, que se hizo la presentación oficial en las oficinas del club, en la plaça Sant Francesc, que se dieron cuenta de que todo era verdad.

En el Lleida, Basora, Gonzalvo y Moreno coincidieron con Enric Gensana que, a la temporada siguiente, ficharía por el Barça; el leridano Ribelles, exinternacional, que había vuelto a casa, y el portero Fèlix Larrosa, padre del actual alcalde.