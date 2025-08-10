El secreto peor guardado de Barcelona ‘92

La verdadera atracción de los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron, sin duda alguna, los componentes de la selección de baloncesto de los Estados Unidos. El denominado Dream Team viajó con un único objetivo: recuperar el oro que había perdido en Seúl ’88 ante la Unión Soviética. Y sí, llegaron, vieron y vencieron.

Ganaron sus ocho partidos y en todos ellos pasaron, de los cien puntos anotados. No era para menos. Con Chuck Daly como entrenador configuraban un equipo de leyenda. Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, David Robinson, Christian Laettner, Patrick Ewing, Scottie Pippen, Clyde Drexler, Karl Malone, John Stockton, Chris Mullin y Charles Barkley.

Un banquillo de verdadero lujo en el Olímpico de Badalona.

Estos días se ha venido publicando que, además de jugar y ganar, también se lo pasaron en grande. Sorprendente que se diga ahora cuando en la Villa Olímpica, y en la de Prensa, era un secreto a voces. Fueron los únicos que viajaron con sus familias (novias, esposas, hijos...) y los únicos que no aterrizaron en el Prat, sino en Reus para huir de los medios de comunicación. Cerraron un hotel, el Ambassador, cerca de las Ramblas, para ellos solos (ocuparon 80 de sus 98 habitaciones) y se desplazaron al Olímpico de Badalona en autocar con cristales tintados y solo se dejaron ver en la pista y en las preceptivas ruedas de prensa.

A preguntas del enviado especial de SEGRE a los JJOO, Magic Johnson aseguró que no había venido a Barcelona de vacaciones, sino a jugar y a hacer disfrutar a los espectadores que abarrotaban el pabellón (Michael Douglas, Jack Nicholson o Spike Lee vinieron a verlos). No fue del todo cierto. Tras los partidos trasegaban más de dos cajas de cervezas; Charles Barkley trajo de cabeza a sus guardaespaldas con sus escapadas a una hamburguesería próxima al hotel y varios de los jugadores se hicieron habituales en la mítica sala Bagdad.