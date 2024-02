Descuento para los conciertos del Festival de Pascua de Cervera

www.festivalpasqua.cat

Paeria de CerveraRegidoria de Cultura, Museu i BibliotecaTeléfono: ​973 53 00 25?: del 21 al 30 de marzo: Cervera (diferentes escenarios)​Cervera vivirá del 21 al 30 de marzo del 2024 la decimocuarta edición del Festival de Pascua, el festival de música clásica catalana más importante del país.Una buena manera de saber la estima que un pueblo tienesu cultura es observar de qué manera se enfrenta con su propia tradición cultural y qué mirada tiene hacia los legados que ha heredado. Es decir, cómo se nutre del pasado para entender el presente y cómo, en definitiva, refleja en lo que fue para fundamentar su futuro.Es importante, no obstante, no partir de la premisa que conocer y preservar la misma tradición equivale a ser conformista o conservador. Eso significaría reducir la cultura a un estado fósil, a guardarla en vitrinas y observarla desde fuera. Ya lo dijo: “Aquellos que mantienen viva la tradición no son los que se conforman, sino los que la transforman”. El objetivo, pues, es reflejarnos en nuestra tradición y, haciendo lecturas contemporáneas, establecerla como base para cultivar el arte de hoy en día. Sin unas raíces sanas, el árbol de la cultura crecerá enfermizo, sin posibilidad de expandirse como es debido.