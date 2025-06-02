OFERTA
SORTEO THE YOGA GALLERY FEST LLEIDA
Sorteo pases 3 días dobles
OFERTA SUSCRIPTORES
Sorteo pases 3 días dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 16 de junio. El 17 de junio publicaremos a los ganadores.
The Yoga Gallery
Calle Turó de la Seu Vella,
25002 Lleida
https://theyoga.gallery/es/
SORTEO
Pase de 3 días: Valorado en 270 € (Doble 540€)
Acceso a todas las actividades de los 3 días del festival + entrada gratuita en los museus* de Lleida + agua + infusiones.
Información:
The Yoga Gallery Festival es el festival internacional de yoga, música y arte contemporáneo que Lleida volverá a acoger del 19 al 21 de junio de 2025. En la segunda edición de este acontecimiento en la Colina de la Seu Vella, se podrá disfrutar de un programa con más de 50 horas de prácticas de yoga, meditación, talleres, charlas y conciertos, impartidos por una veintena de profesionales y artistas, de diferentes países, que se dirigen a todo tipo de público.
Programa:
Les jornadas del The Yoga Gallery Lleida Fest empiezan en torno a las 8 de la mañana y acaban en torno a las 8 de la noche. El programa se organiza en franjas de 2 horas. Cada franja de 2 horas puede incluir entre 1 y hasta 4 actividades simultáneas. Les actividades que puedes encontrar al programa van desde clases prácticas de asanes, talleres para profundizar en asanes, meditación, actividades terapéuticas... Al mediodía habrá una pausa de 2 horas para que puedas comer. Durante este momento también habrá un concierto. Además, habrá un concierto para cerrar la jornada. Descárgate el programa en PDF y tómate tu tiempo para organizar tu agenda particular del The Yoga Gallery Fest.
El festival en cifras:
Les entradas de 1 día y los pases de 2 y 3 días NO incluyen:
Ganadores:
Montse Batlle Piquero
Carme Ribelles Villagrasa
- 15 profesores y artistas
- +50 horas de práctica, meditación, talleres...
- 5 conciertos
- 4 clases simultáneas con aforo limitado
- Alojamiento opcional con yoguis locales
- Picnic con opciones vegetariana/vegano
- Infusiones y agua a disposición
- Opción de compra o alquiler de esterilla
- Aforo por día limitado a 300 yoguis
Les entradas de 1 día y los pases de 2 y 3 días NO incluyen:
- Pícnic/s (comida)
- Alquiler o compra de esterillas.
- Welcome pack (bolsa, vaso, etc.)
- Productos de las cafeterías
