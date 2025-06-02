SORTEO THE YOGA GALLERY FEST LLEIDA

Calle Turó

Pase de 3 días: Valorado en 270 € (Doble 540€)

The Yoga Gallery Festival

The Yoga Gallery

asanes

The Yoga Gallery Fest

15 profesores y artistas

+50 horas de práctica, meditación, talleres...

5 conciertos

4 clases simultáneas con aforo limitado

Alojamiento opcional con yoguis locales

Picnic con opciones vegetariana/vegano

Infusiones y agua a disposición

Opción de compra o alquiler de esterilla

Aforo por día limitado a 300 yoguis

Pícnic/s (comida)

Welcome pack ( bolsa , vaso, etc.)

Ganadores

de la Seu Vella,25002 LleidaAcceso a todas las actividades de los 3 días del festival + entrada gratuita en los museus* de Lleida + agua + infusiones.es el festival internacional de yoga, música y arte contemporáneo que Lleida volverá a acoger del 19 al 21 de junio de 2025. En la segunda edición de este acontecimiento en la Colina de la Seu Vella, se podrá disfrutar de un programa con más de 50 horas de prácticas de yoga, meditación, talleres, charlas y conciertos, impartidos por una veintena de profesionales y artistas, de diferentes países, que se dirigen a todo tipo de público.​Les jornadas delLleida Fest empiezan en torno a las 8 de la mañana y acaban en torno a las 8 de la noche. El programa se organiza en franjas de 2 horas. Cada franja de 2 horas puede incluir entre 1 y hasta 4 actividades simultáneas. Les actividades que puedes encontrar al programa van desde clases prácticas de, talleres para profundizar en, meditación, actividades terapéuticas... Al mediodía habrá una pausa de 2 horas para que puedas comer. Durante este momento también habrá un concierto. Además, habrá un concierto para cerrar la jornada. Descárgate el programa en PDF y tómate tu tiempo para organizar tu agenda particular del​Les entradas de 1 día y los pases de 2 y 3 días​Montse Batlle PiqueroCarme Ribelles Villagrasa