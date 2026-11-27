Sant Martí

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Lugar

MIQUEL

GIL I MIQUELA

LLADÓ

Catarroja

Miquel Gil

Corte

Miquela Lladó

Calle, 60, 62,25004 Lleida​973 23 35 54: 11/12/2026 19:00 h: 15 € / abono: Espai OrfeóEncontrada única entre dos voces fundamentales y dos personalidades de carácter de la música de raíz de los Países Catalanes. Desdetiene un bagaje descomunal como cantante, músico y compositor, con 23 trabajos discográficos publicados y más de cien colaboraciones con otros artistas en proyectos que van desde los inicios con el histórico grupo de folk En elhasta la reformulación de la música de raíz mediterránea de este siglo, pasando por el flamenco, el jazz o la música árabe. Compartirá escenario con la cantautora palmesana, figura emblemática de la música popular mallorquina, que debutó bien joven, el año 1967, con la Nueva Canción, y posteriormente se consolidó como referente de la música de raíz al fundar en 1981 el grupo Música Nuestra. Con este recital, en el formato de ‘tuya, mía’, los dos artistas irán alternando sus canciones en un espectáculo de conversaciones, complicidades, vivencias compartidas e intercambio de canciones de raíz mediterránea.