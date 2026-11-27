OFERTA
MIQUEL GIL I MIQUELA LLADÓ en concierto
Sorteo dos entradas dobles - Espai Orfeó
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Sorteo dos entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 8 de diciembre. El 9 publicaremos a los ganadores.
Espai Orfeó
Calle Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
973 23 35 54
www.orfeolleidata.cat
Fecha: 11/12/2026 19:00 h
Precio: 15 € / abono
Lugar: Espai Orfeó
MIQUEL GIL I MIQUELA LLADÓ
Encontrada única entre dos voces fundamentales y dos personalidades de carácter de la música de raíz de los Países Catalanes. Desde Catarroja, Miquel Gil tiene un bagaje descomunal como cantante, músico y compositor, con 23 trabajos discográficos publicados y más de cien colaboraciones con otros artistas en proyectos que van desde los inicios con el histórico grupo de folk En el Corte hasta la reformulación de la música de raíz mediterránea de este siglo, pasando por el flamenco, el jazz o la música árabe. Compartirá escenario con la cantautora palmesana Miquela Lladó, figura emblemática de la música popular mallorquina, que debutó bien joven, el año 1967, con la Nueva Canción, y posteriormente se consolidó como referente de la música de raíz al fundar en 1981 el grupo Música Nuestra. Con este recital, en el formato de ‘tuya, mía’, los dos artistas irán alternando sus canciones en un espectáculo de conversaciones, complicidades, vivencias compartidas e intercambio de canciones de raíz mediterránea.
25004 Lleida
973 23 35 54
www.orfeolleidata.cat
Fecha: 11/12/2026 19:00 h
Precio: 15 € / abono
Lugar: Espai Orfeó
MIQUEL GIL I MIQUELA LLADÓ
Encontrada única entre dos voces fundamentales y dos personalidades de carácter de la música de raíz de los Países Catalanes. Desde Catarroja, Miquel Gil tiene un bagaje descomunal como cantante, músico y compositor, con 23 trabajos discográficos publicados y más de cien colaboraciones con otros artistas en proyectos que van desde los inicios con el histórico grupo de folk En el Corte hasta la reformulación de la música de raíz mediterránea de este siglo, pasando por el flamenco, el jazz o la música árabe. Compartirá escenario con la cantautora palmesana Miquela Lladó, figura emblemática de la música popular mallorquina, que debutó bien joven, el año 1967, con la Nueva Canción, y posteriormente se consolidó como referente de la música de raíz al fundar en 1981 el grupo Música Nuestra. Con este recital, en el formato de ‘tuya, mía’, los dos artistas irán alternando sus canciones en un espectáculo de conversaciones, complicidades, vivencias compartidas e intercambio de canciones de raíz mediterránea.