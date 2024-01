Retiran la pensión de 900 euros a un edil de Cava por cobrar 290 del consistorio

Publicado por Cynthia Sans Verificado por Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha retirado la pensión de incapacidad permanente total a Miquel Dalmau Tramunt, uno de los tres concejales de Cava, que percibía más de 900 euros, por cobrar una remuneración de 290 euros al mes como edil. El INSS le pide además que devuelva lo cobrado desde el pasado agosto. Dalmau, que concurrió a las elecciones municipales de mayo por la lista Hi Som Per Els Tres-Acord Municipal (asociada a ERC), tomó posesión del cargo en agosto con una dedicación parcial.

El Estado le ha suspendido el pago de la prestación por incapacidad, de 943 euros, al considerar que “es incompatible con un cargo público representativo con carácter retribuido”, de acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Dalmau acumula varios problemas de salud, como insuficiencia pulmonar y patología cardíaca. La dirección provincial del INSS en Lleida le reclama además el reintegro de más de 3.000 euros de la prestación que ha cobrado estos últimos meses “de forma indebida”.

El concejal explica que el ingreso que recibía mensualmente era “solo en compensación por el desplazamiento para ir a los plenos y reunionessemanales”, ya que “tengo casi 10 kilómetros de ida y otros 10 de vuelta cada vez que voy al ayuntamiento”. “Si cobrara un sueldo de 14.000 euros podría entender la incompatibilidad con mi pensión, que es mi único ingreso para vivir”, añadePara Dalmau, la interpretación que efectúa el INSS de la compensación que cobra como edil “no es la adecuada”. Asegura que los ediles “no estamos al servicio de la corporación municipal ni somos empleados, sino que nosotros somos el ayuntamiento y estamos al servicio de los vecinos”. Consideraría más lógico que el INSS pidiera que el ayuntamiento “no me pague la compensación económica porque ya cobro la pensión”.

La primera reclamación fue por los meses de agosto, septiembre y octubre. Entonces dimitió “porque no me podía quedar sin mi pensión”: “Es un error de interpretación que me deja sin mi ingreso para vivir”, dice. Pero el pasado mes de noviembre volvió a tomar posesión del cargo “porque dimitir iba en contra de mi derecho a la participación activa en mi pueblo”. Asegura que “lucharé donde sea necesario” para que el INSS cambie el criterio.

De momento ha presentado un recurso de reposición ante el instituto y acabará la vía administrativa para pasar al contencioso administrativo si el caso sigue abierto. “Me están ahogando económicamente y es un claro atentado contra la libertad política muy importante”, concluye. Dalmau lamenta que “la administración haya convertido mi vida de jubilado en un paraíso de montaña en un infierno