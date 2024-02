Las familias de una pareja fallecida en Aigüestortes por hipotermia reclaman 294.032 €

La Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat ha desestimado indemnizar con 294.032 euros a las familias de una joven pareja de excursionistas leridanos que falleció por hipotermia en Aigüestortes en septiembre de 2020. Los fallecidos, de 27 años, fueron hallados sin vida tras cuatro días de búsqueda (ver desglose). Sus familiares presentaron una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el departamento de Acción Climática y el Conselh Generau d’Aran al considerar que hubo negligencias por parte de la dirección del parque natural. Concretamente, consideran que no se activó el plan de autoprotección a pesar de que había una alerta por el viento, que no se adoptaron “medidas de prevención y seguridad para afrontar el temporal”, que no informó a los visitantes de la alerta por lo que los excursionistas fallecidos no pudieron valorar los riesgos de continuar la ruta planificada, que se debía haber limitado la actividad e, incluso, decretar su cierre y que no se activaron los equipos de rescate los dos primeros días a pesar de que los fallecidos no llegaron al refugio que habían reservado. Por todo ello, consideran que se perdió “una oportunidad muy alta de ser rescatados” y existe una relación de causalidad entre el funcionamiento anormal del servicio, por la falta de medidas de seguridad, y el resultado de sus muertes.

La comisión jurídica ha analizado el caso con los informes de la dirección del parque y los Pompièrs-Emergéncies, entre otros, y determina que “no se ha acreditado ninguno de los incumplimientos alegados por los reclamantes”. Así, argumenta que el plan de autoprotección no prevé la obligación de cerrar el acceso o de confinar a los excursionistas. También asegura que se informó de la situación y que se les aconsejó que bajaran en taxi. En cuanto al rescate, que “no se ha acreditado ninguna actuación incorrecta de los servicios de emergencia”. Por todo ello, concluyen que “se tomaron las medidas de seguridad adecuadas en el parque y que los servicios actuaron correctamente en las tareas de rescate”, por lo que no hay un vínculo de causalidad entre las muertes de los excursionistas y la actuación de los servicios públicos.