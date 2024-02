Concentración en Guissona para exigir el fin de la guerra en Ucrania

Más de 300 personas no dudaron ayer en expresar su apoyo y solidaridad con Ucrania en Guissona. - X. SANTESMASSES

Publicado por Xavi Santesmasses Verificado por Creado: Actualizado:

Guissona vivió ayer una jornada de concentraciones contra las guerras de Ucrania y Palestina. En la plaza Mayor unos 300 ucranianos se concentraron coincidiendo con los dos años de guerra para pedir el fin de las hostilidades. Según Mikola, portavoz del colectivo eslavo “llevamos mucho tiempo de sufrimiento y estamos agotados, pero hay que continuar luchando por Ucrania y por Europa porque Putin continuará invadiendo estados”. En la concentración se pidió dar continuidad a las ayudas que se envían a Ucrania. También el párroco Ramon Balagué y el alcalde Jaume Ars, que coincidieron en señalar el diálogo como única salida posible al conflicto. El alcalde destacó el apoyo de las entidades, vecinos y consistorio a la comunidad y declaró “lo volveríamos a hacer al margen de si es o no competencia nuestra ya que se trata de ayudar a personas necesitadas’. Guissona atendió desde el inicio de la guerra a 305 refugiados y en la actualidad tiene unas 70 personas refugiadas que según el alcalde están trabajando por tener su futuro en la localidad. “La mayoría ya se quedarán aquí”, declaró.

Mikola explicó que las iniciativas para recoger fondos para Ucrania no han cesado en los dos años del conflicto. En la actualidad en Guissona viven 1.105 ucranianos y son junto con la comunidad rumana las que tienen mayor presencia en la localidad. En la plaza, los grupos corales de la comunidad entonaron piezas tradicionales de su país rodeados de ucranianos que sostenían banderas del país. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reveló ayer que unos 31.000 militares ucranianos han muerto desde el inicio de la guerra con Rusia, un dato que hasta ahora no habían publicado las autoridades ucranianas. Entretanto, el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umierov, afirmó que el 50 por ciento de las entregas de armamento prometidas por los aliados occidentales no llegan a tiempo, lo que implica “una mayor pérdida de vidas y de territorio”.

Protestas en Lleida para exigir el “fin de la masacre” en Gaza

Varios municipios acogieron ayer concentraciones para exigir el fin de la guerra en Gaza. En Lleida, colectivos protestaron en la plaza Sant de Joan mientras que medio centenar de personas también lo hicieron en Guissona para reivindicar el fin de las hostilidades contra los palestinos. En el acto, el alcalde, Jaume Ars, también dio su apoyo. En Barcelona, unas 4.500 personas, según la Guardia Urbana, recorrieron el paseo de Gràcia en una protesta simultánea en más de 100 localidades del Estado. “Después de cuatro meses y medio, seguimos aquí porque la masacre continúa en Gaza ante los ojos y la pasividad de todo el mundo”, denunció Mazeed Khalilia, miembro de la Comunitat Palestina en Catalunya. Los manifiestantes también exigieron al Gobierno central el fin de la compraventa de armas con Israel.